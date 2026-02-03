Шмыгаль назвал последствия атаки РФ на энергосистему 3 февраля

Денис Шмыгаль на заседании. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил о результатах заседания Штаба, на котором проанализировали последствия одного из самых массовых ракетных ударов по энергетической системе Украины. По его словам, враг нанес значительные повреждения объектам генерации, а также магистральным и распределительным сетям в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Винницкой и других областях.

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram во вторник, 3 февраля.

Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Последствия атаки РФ на энергосистему

Ситуация в энергосистеме остается сложной, поэтому энергетики вынуждены применять графики аварийных отключений. На наиболее критических участках уже начата установка дополнительных генераторов.

Особенно серьезные повреждения получила Дарницкая ТЭЦ, которая обеспечивала людей теплом. Министр назвал этот удар военным преступлением России.

На заседании очертили план восстановительных работ, вместе с тем подчеркнув, что возвращение стабильного теплоснабжения и электроэнергии займет значительное время. Министерство энергетики, Минразвития, органы местной власти, коммунальные и частные предприятия уже привлечены к работам и предоставляют оборудование и специалистов.

Также поручено проанализировать все возможные объекты коммунальной, частной и государственной собственности в районах, где временно могут разместиться люди, которые потеряли тепло в своих домах.

Учитывая критичность ситуации, обсуждены срочные меры для стабилизации энергосистемы. Сейчас идет перераспределение ремонтных бригад и оборудования, а уже с завтрашнего дня к восстановлению тепломагистралей присоединятся силы "Укртрансгаза". Также прорабатываются варианты подключения резервного теплоснабжения для домов в зоне длительных отключений.

