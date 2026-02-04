В Україні ввели аварійні відключення світла 4 лютого — Укренерго

В Україні запровадили аварійні відключення світла — деталі від Укренерго
У середу, 4 лютого, в Україні запровадили аварійні відключення світла. Причина обмеження електропостачання — наслідки масованих ударів Росії по енергетичних об'єктах України.
Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram.
Аварійні відключення світла в Україні 4 лютого — деталі
Сьогодні, 4 лютого, в Укренерго повідомили, що через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі — у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії.
З огляду на це попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.
В Укренерго наголосили, що наразі енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Ситуація в енергосистемі може змінитись протягом дня.
"Якщо зараз у вас є електроенергія — будь ласка, споживайте її ощадливо", — закликали в Укренерго.
Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів про наслідки масованого удару РФ по енергосистемі України у ніч проти 3 лютого.
Нещодавно стало відомо, скільки разів росіяни атакували енергетику України від початку 2026 року.
