В Україні ввели аварійні відключення світла 4 лютого — Укренерго

У середу, 4 лютого, в Україні запровадили аварійні відключення світла. Причина обмеження електропостачання — наслідки масованих ударів Росії по енергетичних об'єктах України.

Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram.

Аварійні відключення світла в Україні 4 лютого — деталі

Сьогодні, 4 лютого, в Укренерго повідомили, що через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі — у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

З огляду на це попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.

В Укренерго наголосили, що наразі енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Ситуація в енергосистемі може змінитись протягом дня.

"Якщо зараз у вас є електроенергія — будь ласка, споживайте її ощадливо", — закликали в Укренерго.

Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів про наслідки масованого удару РФ по енергосистемі України у ніч проти 3 лютого.

Нещодавно стало відомо, скільки разів росіяни атакували енергетику України від початку 2026 року.