Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Україні запровадили аварійні відключення світла — деталі від Укренерго

В Україні запровадили аварійні відключення світла — деталі від Укренерго

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 09:54
В Україні ввели аварійні відключення світла 4 лютого — Укренерго
Дівчина в темряві читає під час відключень світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У середу, 4 лютого, в Україні запровадили аварійні відключення світла. Причина обмеження електропостачання — наслідки масованих ударів Росії по енергетичних об'єктах України.

Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Аварійні відключення світла в Україні 4 лютого — деталі

Сьогодні, 4 лютого, в Укренерго повідомили, що через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі — у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

З огляду на це попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.

В Укренерго наголосили, що наразі енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Ситуація в енергосистемі може змінитись протягом дня.

"Якщо зараз у вас є електроенергія — будь ласка,  споживайте її ощадливо", — закликали в Укренерго.

Аварійні відключення світла 4 лютого
Скриншот повідомлення Укренерго/Telegram

Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів про наслідки масованого удару РФ по енергосистемі України у ніч проти 3 лютого.

Нещодавно стало відомо, скільки разів росіяни атакували енергетику України від початку 2026 року.

електроенергія Укренерго енергетика відключення світла графіки відключень світла
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації