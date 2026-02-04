В Украине ввели аварийные отключения света 4 февраля — Укрэнерго

Девушка в темноте читает во время отключений света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В среду, 4 февраля, в Украине ввели аварийные отключения света. Причина ограничения электроснабжения — последствия массированных ударов России по энергетическим объектам Украины.

Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Аварийные отключения света в Украине 4 февраля — детали

Сегодня, 4 февраля, в Укрэнерго сообщили, что из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме — в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Учитывая это предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют.

В Укрэнерго отметили, что сейчас энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Ситуация в энергосистеме может измениться в течение дня.

"Если сейчас у вас есть электроэнергия — пожалуйста, потребляйте ее экономно", — призвали в Укрэнерго.

Скриншот сообщения Укрэнерго/Telegram

Министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал о последствиях массированного удара РФ по энергосистеме Украины в ночь на 3 февраля.

Недавно стало известно, сколько раз россияне атаковали энергетику Украины с начала 2026 года.