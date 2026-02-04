Автономність енергосистеми України - Кулеба розкрив деталі

Олексій Кулеба. Фото: facebook/Олексій Кулеба

Україна активно працює над децентралізацією енергетики. Наразі це єдиний шлях забезпечити стабільність енергопостачання.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення Олексій Кулеба під час візиту журналістів на Дарницьку ТЕЦ у середу, 4 лютого.

Автономність енергосистеми України

Він наголосив, що важливо зробити міста та райони автономними від централізованого постачання енергії.

"Це єдиний вихід. Це те, що ми робили протягом останніх двох років. І цю роботу просто потрібно нарощувати. І всі, від керівників громад до губернаторів, мають бути в одному ключі і працювати виключно на ці задачі", — сказав Кулеба.

Міністр також повідомив, що лише Дарницька ТЕЦ зазнала понад 20 влучань з боку російських військ з початку опалювального сезону, що підкреслює важливість зміцнення енергетичної автономії регіонів.

Нагадаємо, що український лідер Володимир Зеленський назвав регіони, де наразі найскладніше зі світлом.

А до цього голова Міненерго розкрив наслідки для енергетики масованої атаки РФ на Україну 3 лютого.