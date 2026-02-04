РФ пытается разорвать энергосистему Украины — Нагорняк сделал заявление

Разрушенная ударом РФ электростанция. Фото: ДТЭК

Российские войска продолжают целенаправленные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Основной целью ударов может быть попытка разделить единую энергосистему страны на отдельные изолированные части.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте также:

РФ пытается разделить энергосистему Украины

Россия не оставляет попыток "разрезать" украинскую энергосистему на изолированные острова. По словам политика, недавняя ночная атака российских войск была направлена именно на реализацию этого сценария. В частности, под ударами оказались объекты генерации электроэнергии и ключевые подстанции, которые обеспечивают стабильную работу энергосистемы.

"Даже вчерашняя атака была направлена на то, чтобы "разрезать" нашу энергосистему на острова. Они били не только по генерации, но и по городским теплоэлектроцентралям и подстанциям "Укрэнерго". Эти удары болезненные и сложные, но нам удается удерживать целостную энергосистему. Также они пытаются сделать невозможным передачу от атомной электростанции в центральные регионы", — рассказал нардеп.

Нагорняк также призвал представителей энергетической отрасли открыто говорить об имеющихся проблемах и не преуменьшать масштабы угроз. Он отметил, что масштабный сбой в энергосистеме, который произошел 31 января и оставил без электроснабжения значительную часть страны, не был связан с погодными условиями.

"Это не последствия погодных условий и не нужно как-то смягчать проблему или ее не видеть. Проблема на самом деле огромная", — подчеркнул он.

Напомним, вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба рассказал, как Украина работает над децентрализацией энергетики.

Также ранее Владимир Зеленский после проведения ставки назвал регионы, в которых самая сложная ситуация со светом.