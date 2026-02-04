РФ намагається розірвати енергосистему України — Нагорняк зробив заяву

Зруйнована ударом РФ електростанція. Фото: ДТЕК

Російські війська продовжують цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру України. Основною метою ударів може бути спроба розділити єдину енергосистему країни на окремі ізольовані частини.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE.

РФ намагається розділити енергосистему України

Росія не полишає спроб "розрізати" українську енергосистему на ізольовані острови. За словами політика, нещодавня нічна атака російських військ була спрямована саме на реалізацію цього сценарію. Зокрема, під ударами опинилися об'єкти генерації електроенергії та ключові підстанції, які забезпечують стабільну роботу енергосистеми.

"Навіть вчорашня атака була спрямована на те, щоб "розрізати" нашу енергосистему на острови. Вони били не лише по генерації, а й по міським теплоелектроцентралях та підстанціям "Укренерго". Ці удари болючі та складні, але нам вдається утримувати цілісну енергосистему. Також вони намагаються унеможливити передачу від атомної електростанції до центральних регіонів", — розповів нардеп.

Нагорняк також закликав представників енергетичної галузі відкрито говорити про наявні проблеми та не применшувати масштаби загроз. Він зазначив, що масштабний збій в енергосистемі, який стався 31 січня і залишив без електропостачання значну частину країни, не був пов’язаний із погодними умовами.

"Це не наслідки погодних умов і не потрібно якось пом'якшувати проблему або її не бачити. Проблема насправді величезна", — наголосив він.

