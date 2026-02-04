Партнери виділять масштабну допомогу для енергетики України — МЗС

Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: кадр з відео

Партнери виділять нові пакети допомоги для України. Вони будуть спрямовані на відновлення енергосистеми та подолання наслідків російських атак на критичну інфраструктуру.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу в середу, 4 лютого, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Нові пакети допомоги від партнерів отримає Україна

За словами Тихого, партнери підтвердили виділення нових пакетів допомоги для України. В рамках цього передають понад 6 тисяч одиниць великого енергетичного обладнання.

"Оголошено підтвердження надання нових пакетів, які включають понад 6 тисяч одиниць великого енергетичного обладнання і внески до Фонду підтримки енергетики України", — зазначив речник.

Він додав, що Німеччина виділила 60 мільйонів євро підтримки і додаткове обладнання. Зокрема, 33 когенераційні установки та 15 мобільних гібридних генераторів. Крім того, Італія спрямовує 10 млн євро до Фонду відновлення енергетики.

"Сполучене Королівство — майже 23 мільйони євро до Фонду, США понад 400 мільйонів доларів — на гуманітарні проєкти підтримки українців цієї зими, інші внески та обладнання", — зазначив Тихий.

Речник МЗС подякував усім партнерам за підтримку України. Він наголосив, що це дуже важливо, враховуючи нинішню ситуацію в енергосистемі.

