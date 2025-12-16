Видео
Партнеры помогут Украине в 2026 году — детали от Шмыгаля

Дата публикации 16 декабря 2025 20:02
Партнеры гарантируют Украине военную поддержку в 2026 году
Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что партнеры обязались поддерживать Украину в 2026 году. Они объявили об этом в рамках заседания формата "Рамштайн", которое состоялось во вторник, 16 декабря.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.

Долгосрочная поддержка Украины

Шмыгаль сообщил, что в этом году партнеры взяли на себя обязательства направить почти 5 миллиардов долларов на оборонное производство Украины, а также еще около 5 миллиардов долларов на закупку американского вооружения для ВСУ. По его словам, эти показатели стали рекордными, а динамику такую стремятся поддерживать в 2026 году.

На "Рамштайн" партнеры объявили обязательства по поддержке Украины:

  • Германия

На 2026 год предусмотрено 11,5 млрд евро для укрепления обороноспособности Украины, с акцентом на ПВО, беспилотники и артиллерийские боеприпасы. Кроме того, Украине уже переданы современные системы Patriot и IRIS-T.

  • Великобритания

На усиление ПВО Украины выделено 600 млн фунтов. Финансирование будет осуществляться за счет замороженных российских активов, средств международных партнеров и собственного бюджета.

  • Канада

Дополнительные 30 млн канадских долларов на украинские дроны, ракеты AIM-9, а также поставки электрооптических сенсоров и другой военной помощи.

  • Нидерланды

Выделено 700 млн евро на дроны, в том числе 400 млн евро на изделия украинского производства.

  • Черногория

Страна готовит вклад в PURL и фонд NSATU в поддержку Украины.

  • Дания

Новый вклад в PURL направлен на укрепление авиационных возможностей Украины. Кроме того, 29-й пакет поддержки на 250 млн евро включает дроны, системы ПВО и поддержку украинской авиации.

  • Эстония

Продолжение поддержки на уровне не менее 0,25% ВВП (142 млн евро), а также вклад в IT Коалицию размером в 9 млн евро.

  • Латвия

Продолжение финансирования на уровне не менее 0,25% ВВП (110 млн евро) с акцентом на БпЛА, РЭБ и PURL.

  • Литва

Более 220 млн евро в 2026 году на военную поддержку Украины — не менее 0,25% ВВП, включая взносы на PURL, программу Patriot, "чешскую инициативу" и коалицию по разминированию.

  • Люксембург

100 млн евро в 2026 году на поддержку Украины, а также второй взнос 15 млн евро для программы PURL.

  • Новая Зеландия

Страна направит 15 млн долларов на инициативу PURL.

  • Норвегия

Около 7 млрд долларов общей военной помощи Украине в 2026 году, а также взносы на американские системы ПВО и "чешскую инициативу".

  • Польша

Поставки 155-мм снарядов, реализация совместных с Украиной проектов в рамках SAFE.

  • Португалия

Страна заявила о вкладе в "чешскую инициативу" и 10 миллионов евро на дроны.

  • Чехия

В рамках "чешской инициативы" на 2026 год профинансированы поставки около 760 тысяч артиллерийских снарядов для Украины.

"Спасибо партнерам за эти взносы, которые спасают жизни, усиливают всю Европу и приближают настоящий мир", — добавил Шмыгаль.

Пост Шмыгаля. Фото: скриншот
Пост Шмыгаля. Фото: скриншот
Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, Шмыгаль на заседании "Рамштайн" рассказал об объеме оборонных потребностей Украины на следующий год.

А 1 декабря Шмыгаль принял участие во встрече министров обороны стран ЕС, которая состоялась в Брюсселе.

Денис Шмыгаль война финансовая помощь военная помощь Украина поддержка
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
