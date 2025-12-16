Видео
Главная Новости дня Потребности Украины — Шмыгаль обратился к партнерам на Рамштайне

Потребности Украины — Шмыгаль обратился к партнерам на Рамштайне

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 16:52
Заседание Рамштайн — Шмыгаль назвал оборонные потребности Украины на 2026 год
Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль обратился к партнерам в рамках 32 заседания в формате "Рамштайн". В частности, он рассказал об объеме оборонных потребностей в следующем году.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram во вторник, 16 декабря.

Обращение Шмыгаля к партнерам на "Рамштайн"

Шмыгаль выразил искреннюю благодарность за поддержку в этом году, который стал рекордным годом по объемам помощи. По его словам, если все обязательства будут выполнены, то удастся привлечь 45 миллиардов долларов.

Денис Шмигаль
Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Министр отметил, что общий объем оборонных потребностей страны в следующем году составляет 120 миллиардов долларов. Украина способна самостоятельно перекрыть половину суммы, однако 60 млрд долларов должно поступить от партнеров. Шмыгаль сообщил партнерам главные приоритеты:

  • Стабильное и прогнозируемое финансирование обороны Украины — именно поэтому министр обратился к партнерам с предложением направлять не менее 0,25% ВВП на оборонные нужды Украины;
  • Противовоздушная оборона — РФ продолжает воздушный террор, поэтому Украине нужны способности, чтобы защитить людей;
  • Поддержка украинского производства дронов и других образцов вооружения, которые доказали эффективность на поле боя;
  • Поставка боеприпасов, в частности дальнобойных.
  • Механизм PURL — элемент сотрудничества между Европой и США должен в дальнейшем получать финансирование. Общая потребность Украины для получения пакетов PURL в 2026 году составляет 15 млрд долларов.

Глава Минобороны подчеркнул, что Украина остается преданной восстановлению мира, однако для его достижения необходимо усиливать давление на агрессора, ограничивать ресурсы и расширять оборонные возможности.

Засідання Рамштайн 16 грудня
Заседание "Рамштайн". Фото: t.me/Denys_Smyhal

"Спасибо каждому участнику Контактной группы за последовательную поддержку. Благодарен Великобритании, Германии и НАТО за лидерство в организации продуктивного заседания", — добавил Шмыгаль.

Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, 1 декабря Шмыгаль принял участие во встрече руководителей Минобороны стран Евросоюза.

Ранее Шмыгаль доложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому об обороне страны.

Денис Шмыгаль война деньги Украина Рамштайн
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
