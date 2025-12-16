Заседание Рамштайн — Шмыгаль назвал оборонные потребности Украины на 2026 год

Потребности Украины — Шмыгаль обратился к партнерам на Рамштайне
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль обратился к партнерам в рамках 32 заседания в формате "Рамштайн". В частности, он рассказал об объеме оборонных потребностей в следующем году.
Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram во вторник, 16 декабря.
Обращение Шмыгаля к партнерам на "Рамштайн"
Шмыгаль выразил искреннюю благодарность за поддержку в этом году, который стал рекордным годом по объемам помощи. По его словам, если все обязательства будут выполнены, то удастся привлечь 45 миллиардов долларов.
Министр отметил, что общий объем оборонных потребностей страны в следующем году составляет 120 миллиардов долларов. Украина способна самостоятельно перекрыть половину суммы, однако 60 млрд долларов должно поступить от партнеров. Шмыгаль сообщил партнерам главные приоритеты:
- Стабильное и прогнозируемое финансирование обороны Украины — именно поэтому министр обратился к партнерам с предложением направлять не менее 0,25% ВВП на оборонные нужды Украины;
- Противовоздушная оборона — РФ продолжает воздушный террор, поэтому Украине нужны способности, чтобы защитить людей;
- Поддержка украинского производства дронов и других образцов вооружения, которые доказали эффективность на поле боя;
- Поставка боеприпасов, в частности дальнобойных.
- Механизм PURL — элемент сотрудничества между Европой и США должен в дальнейшем получать финансирование. Общая потребность Украины для получения пакетов PURL в 2026 году составляет 15 млрд долларов.
Глава Минобороны подчеркнул, что Украина остается преданной восстановлению мира, однако для его достижения необходимо усиливать давление на агрессора, ограничивать ресурсы и расширять оборонные возможности.
"Спасибо каждому участнику Контактной группы за последовательную поддержку. Благодарен Великобритании, Германии и НАТО за лидерство в организации продуктивного заседания", — добавил Шмыгаль.
Напомним, 1 декабря Шмыгаль принял участие во встрече руководителей Минобороны стран Евросоюза.
Ранее Шмыгаль доложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому об обороне страны.
