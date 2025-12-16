Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Міністр оборони України Денис Шмигаль звернувся до партнерів у межах 32 засідання у форматі "Рамштайн". Зокрема, він розповів про обсяг оборонних потреб наступного року.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram у вівторок, 16 грудня.

Звернення Шмигаля до партнерів на "Рамштайні"

Шмигаль висловив щиру вдячність за підтримку цього року, який став рекордним роком за обсягами допомоги. За його словами, якщо усі зобовʼязання будуть виконані, то вдасться залучити 45 мільярдів доларів.

Міністр зазначив, що загальний обсяг оборонних потреб країни наступного року становить 120 мільярдів доларів. Україна здатна самостійно перекрити половину суми, однак 60 млрд доларів має надійти від партнерів. Шмигаль повідомив партнерам головні пріоритети:

Стабільне та прогнозоване фінансування оборони України — саме тому міністр звернувся до партнерів із пропозицією спрямовувати щонайменше 0,25% ВВП на оборонні потреби України;

Протиповітряна оборона — РФ продовжує повітряний терор, тому Україні потрібні спроможності, щоб захистити людей;

Підтримка українського виробництва дронів та інших зразків озброєння, які довели ефективність на полі бою;

Постачання боєприпасів, зокрема далекобійних.

Механізм PURL — елемент співпраці між Європою і США повинен надалі отримувати фінансування. Загальна потреба України для отримання пакетів PURL у 2026 році становить 15 млрд доларів.

Очільник Міноборони наголосив, що Україна залишається відданою відновленню миру, однак для його досягнення необхідно посилювати тиск на агресора, обмежувати ресурси та розширювати оборонні спроможності.

"Дякую кожному учаснику Контактної групи за послідовну підтримку. Вдячний Великій Британії, Німеччині та НАТО за лідерство в організації продуктивного засідання", — додав Шмигаль.

Нагадаємо, 1 грудня Шмигаль взяв участь у зустрічі очільників Міноборони країн Євросоюзу.

Раніше Шмигаль доповів українському лідеру Володимиру Зеленському про оборону країни.