Зустріч міністрів оборони ЄС 1 грудня — Шмигаль взяв участь

Денис Шмигаль на засіданні. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Глава Міноборони України Денис Шмигаль у понеділок, 1 грудня, взяв участь у зустрічі міністрів оборони країн Європейського Союзу. Вона відбулася в Брюсселі.

Відео зустрічі публікує Reuters, передають Новини.LIVE.

Зустріч міністрів оборони ЄС

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас зазначила, що на зустрічі обговорюються два ключові питання:

подальша підтримка України;

розвиток власної оборонної готовності ЄС.

Вона також заявила, що Європейський Союз і надалі посилюватиме санкційний тиск на Росію, водночас забезпечуючи Україну необхідною військовою, фінансовою та гуманітарною підтримкою.

"Цей тиждень може бути вкрай важливим для дипломатії. Ми чули, що вчорашні перемовини в Америці були складними, але продуктивними. Поки ми не знаємо результатів, однак сьогодні я проведу розмови з міністром оборони й міністром закордонних справ України", — зазначила Каллас.

Нагадаємо, 29 листопада Шмигаль доповів українському лідеру Володимиру Зеленського про ситуацію з обороною.

Раніше делегації Міноборони України та Великої Британії підписали угоду щодо дрона-перехоплювача Octopus. Таким чином, українські БпЛА виготовлятимуть у Британії.