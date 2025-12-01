Зустріч міністрів оборони ЄС 1 грудня — Шмигаль взяв участь

Шмигаль взяв участь у зустрічі міністрів оборони ЄС у Брюсселі
Глава Міноборони України Денис Шмигаль у понеділок, 1 грудня, взяв участь у зустрічі міністрів оборони країн Європейського Союзу. Вона відбулася в Брюсселі.
Відео зустрічі публікує Reuters, передають Новини.LIVE.
Зустріч міністрів оборони ЄС
Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас зазначила, що на зустрічі обговорюються два ключові питання:
- подальша підтримка України;
- розвиток власної оборонної готовності ЄС.
Вона також заявила, що Європейський Союз і надалі посилюватиме санкційний тиск на Росію, водночас забезпечуючи Україну необхідною військовою, фінансовою та гуманітарною підтримкою.
"Цей тиждень може бути вкрай важливим для дипломатії. Ми чули, що вчорашні перемовини в Америці були складними, але продуктивними. Поки ми не знаємо результатів, однак сьогодні я проведу розмови з міністром оборони й міністром закордонних справ України", — зазначила Каллас.
Нагадаємо, 29 листопада Шмигаль доповів українському лідеру Володимиру Зеленського про ситуацію з обороною.
Раніше делегації Міноборони України та Великої Британії підписали угоду щодо дрона-перехоплювача Octopus. Таким чином, українські БпЛА виготовлятимуть у Британії.
