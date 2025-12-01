Видео
Шмыгаль принял участие во встрече министров обороны ЕС в Брюсселе

Дата публикации 1 декабря 2025 14:53
Встреча министров обороны ЕС 1 декабря — Шмыгаль принял участие
Денис Шмыгаль на заседании. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль в понедельник, 1 декабря, принял участие во встрече министров обороны стран Европейского Союза. Она состоялась в Брюсселе.

Видео встречи публикует Reuters, передают Новини.LIVE.

Читайте также:

Встреча министров обороны ЕС

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас отметила, что на встрече обсуждаются два ключевых вопроса:

  • дальнейшая поддержка Украины;
  • развитие собственной оборонной готовности ЕС.

Она также заявила, что Европейский Союз и в дальнейшем будет усиливать санкционное давление на Россию, одновременно обеспечивая Украину необходимой военной, финансовой и гуманитарной поддержкой.

"Эта неделя может быть крайне важной для дипломатии. Мы слышали, что вчерашние переговоры в Америке были сложными, но продуктивными. Пока мы не знаем результатов, однако сегодня я проведу разговоры с министром обороны и министром иностранных дел Украины", — отметила Каллас.

Напомним, 29 ноября Шмыгаль доложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о ситуации с обороной.

Ранее делегации Минобороны Украины и Великобритании подписали соглашение по дронам-перехватчикам Octopus. Таким образом, украинские БпЛА будут изготавливать в Британии.

Денис Шмыгаль Европейский союз война Минобороны Украина
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
