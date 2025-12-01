Встреча министров обороны ЕС 1 декабря — Шмыгаль принял участие

Шмыгаль принял участие во встрече министров обороны ЕС в Брюсселе
Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль в понедельник, 1 декабря, принял участие во встрече министров обороны стран Европейского Союза. Она состоялась в Брюсселе.
Видео встречи публикует Reuters, передают Новини.LIVE.
Встреча министров обороны ЕС
Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас отметила, что на встрече обсуждаются два ключевых вопроса:
- дальнейшая поддержка Украины;
- развитие собственной оборонной готовности ЕС.
Она также заявила, что Европейский Союз и в дальнейшем будет усиливать санкционное давление на Россию, одновременно обеспечивая Украину необходимой военной, финансовой и гуманитарной поддержкой.
"Эта неделя может быть крайне важной для дипломатии. Мы слышали, что вчерашние переговоры в Америке были сложными, но продуктивными. Пока мы не знаем результатов, однако сегодня я проведу разговоры с министром обороны и министром иностранных дел Украины", — отметила Каллас.
Напомним, 29 ноября Шмыгаль доложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о ситуации с обороной.
Ранее делегации Минобороны Украины и Великобритании подписали соглашение по дронам-перехватчикам Octopus. Таким образом, украинские БпЛА будут изготавливать в Британии.
