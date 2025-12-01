Встреча министров обороны ЕС 1 декабря — Шмыгаль принял участие

Денис Шмыгаль на заседании. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль в понедельник, 1 декабря, принял участие во встрече министров обороны стран Европейского Союза. Она состоялась в Брюсселе.

Видео встречи публикует Reuters, передают Новини.LIVE.

Встреча министров обороны ЕС

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас отметила, что на встрече обсуждаются два ключевых вопроса:

дальнейшая поддержка Украины;

развитие собственной оборонной готовности ЕС.

Она также заявила, что Европейский Союз и в дальнейшем будет усиливать санкционное давление на Россию, одновременно обеспечивая Украину необходимой военной, финансовой и гуманитарной поддержкой.

"Эта неделя может быть крайне важной для дипломатии. Мы слышали, что вчерашние переговоры в Америке были сложными, но продуктивными. Пока мы не знаем результатов, однако сегодня я проведу разговоры с министром обороны и министром иностранных дел Украины", — отметила Каллас.

