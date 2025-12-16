Партнери гарантують Україні військову підтримку у 2026 році

Партнери допоможуть Україні в 2026 році — деталі від Шмигаля
Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що партнери зобовʼязалися підтримувати Україну в 2026 році. Вони оголосили про це у межах засідання формату "Рамштайн", яке відбулося у вівторок, 16 грудня.
Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.
Довгострокова підтримка України
Шмигаль повідомив, що цього року партнери взяли на себе зобовʼязання спрямувати майже 5 мільярдів доларів на оборонне виробництво України, а також ще близько 5 мільярдів доларів на закупівлю американського озброєння для ЗСУ. За його словами, ці показники стали рекордними, а динаміку таку прагнуть підтримувати у 2026 році.
На "Рамштайні" партнери оголосили зобов’язання щодо підтримки України:
- Німеччина
На 2026 рік передбачено 11,5 млрд євро для зміцнення обороноздатності України, з акцентом на ППО, безпілотники та артилерійські боєприпаси. Крім того, Україні вже передані сучасні системи Patriot та IRIS-T.
- Велика Британія
На посилення ППО України виділено 600 млн фунтів. Фінансування здійснюватиметься за рахунок заморожених російських активів, коштів міжнародних партнерів та власного бюджету.
- Канада
Додаткові 30 млн канадських доларів на українські дрони, ракети AIM-9, а також поставки електрооптичних сенсорів та іншої військової допомоги.
- Нідерланди
Виділено 700 млн євро на дрони, зокрема 400 млн євро на вироби українського виробництва.
- Чорногорія
Країна готує внесок у PURL та фонд NSATU на підтримку України.
- Данія
Новий внесок у PURL спрямовано на зміцнення авіаційних спроможностей України. Крім того, 29-й пакет підтримки на 250 млн євро включає дрони, системи ППО та підтримку української авіації.
- Естонія
Продовження підтримки на рівні не менш ніж 0,25% ВВП (142 млн євро), а також внесок в IT Коаліцію розміром в 9 млн євро.
- Латвія
Продовження фінансування на рівні щонайменше 0,25% ВВП (110 млн євро) із акцентом на БпЛА, РЕБ та PURL.
- Литва
Понад 220 млн євро у 2026 році на військову підтримку України — щонайменше 0,25% ВВП, включно з внесками на PURL, програму Patriot, "чеську ініціативу" та коаліцію з розмінування.
- Люксембург
100 млн євро у 2026 році на підтримку України, а також другий внесок 15 млн євро для програми PURL.
- Нова Зеландія
Країна спрямує 15 млн доларів на ініціативу PURL.
- Норвегія
Близько 7 млрд доларів загальної військової допомоги Україні у 2026 році, а також внески на американські системи ППО та "чеську ініціативу".
- Польща
Поставки 155-мм снарядів, реалізація спільних з Україною проєктів у межах SAFE.
- Португалія
Країна заявила про внесок у "чеську ініціативу" та 10 мільйонів євро на дрони.
- Чехія
У рамках "чеської ініціативи" на 2026 рік профінансовано постачання близько 760 тисяч артилерійських снарядів для України.
"Дякую партнерам за ці внески, які рятують життя, посилюють усю Європу та наближають справжній мир", — додав Шмигаль.
