Партнери гарантують Україні військову підтримку у 2026 році

Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що партнери зобовʼязалися підтримувати Україну в 2026 році. Вони оголосили про це у межах засідання формату "Рамштайн", яке відбулося у вівторок, 16 грудня.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Довгострокова підтримка України

Шмигаль повідомив, що цього року партнери взяли на себе зобовʼязання спрямувати майже 5 мільярдів доларів на оборонне виробництво України, а також ще близько 5 мільярдів доларів на закупівлю американського озброєння для ЗСУ. За його словами, ці показники стали рекордними, а динаміку таку прагнуть підтримувати у 2026 році.

На "Рамштайні" партнери оголосили зобов’язання щодо підтримки України:

Німеччина

На 2026 рік передбачено 11,5 млрд євро для зміцнення обороноздатності України, з акцентом на ППО, безпілотники та артилерійські боєприпаси. Крім того, Україні вже передані сучасні системи Patriot та IRIS-T.

Велика Британія

На посилення ППО України виділено 600 млн фунтів. Фінансування здійснюватиметься за рахунок заморожених російських активів, коштів міжнародних партнерів та власного бюджету.

Канада

Додаткові 30 млн канадських доларів на українські дрони, ракети AIM-9, а також поставки електрооптичних сенсорів та іншої військової допомоги.

Нідерланди

Виділено 700 млн євро на дрони, зокрема 400 млн євро на вироби українського виробництва.

Чорногорія

Країна готує внесок у PURL та фонд NSATU на підтримку України.

Данія

Новий внесок у PURL спрямовано на зміцнення авіаційних спроможностей України. Крім того, 29-й пакет підтримки на 250 млн євро включає дрони, системи ППО та підтримку української авіації.

Естонія

Продовження підтримки на рівні не менш ніж 0,25% ВВП (142 млн євро), а також внесок в IT Коаліцію розміром в 9 млн євро.

Латвія

Продовження фінансування на рівні щонайменше 0,25% ВВП (110 млн євро) із акцентом на БпЛА, РЕБ та PURL.

Литва

Понад 220 млн євро у 2026 році на військову підтримку України — щонайменше 0,25% ВВП, включно з внесками на PURL, програму Patriot, "чеську ініціативу" та коаліцію з розмінування.

Люксембург

100 млн євро у 2026 році на підтримку України, а також другий внесок 15 млн євро для програми PURL.

Нова Зеландія

Країна спрямує 15 млн доларів на ініціативу PURL.

Норвегія

Близько 7 млрд доларів загальної військової допомоги Україні у 2026 році, а також внески на американські системи ППО та "чеську ініціативу".

Польща

Поставки 155-мм снарядів, реалізація спільних з Україною проєктів у межах SAFE.

Португалія

Країна заявила про внесок у "чеську ініціативу" та 10 мільйонів євро на дрони.

Чехія

У рамках "чеської ініціативи" на 2026 рік профінансовано постачання близько 760 тисяч артилерійських снарядів для України.

"Дякую партнерам за ці внески, які рятують життя, посилюють усю Європу та наближають справжній мир", — додав Шмигаль.

Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, Шмигаль на засіданні "Рамштайн" розповів про обсяг оборонних потреб України на наступний рік.

А 1 грудня Шмигаль взяв участь в зустрічі міністрів оборони країн ЄС, яка відбулася в Брюсселі.