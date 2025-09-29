Видео
Партнеры просят Украину научить противодействовать БпЛА, — Сибига

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 18:08
Сибига заявил, что партнеры просят Украину научить противодействовать дронам
Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Украина получает от партнеров запросы относительно обучения противодействия российским беспилотникам. По его словам, украинская и европейские безопасности — это неделимые вещи.

Об этом Андрей Сибига сообщил журналистам на Варшавском форуме по безопасности в понедельник, 29 сентября, передает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Противодействие российским дронам

"Мы та страна, которая на сегодня единственная, по моему скромному мнению, может эффективно противостоять тому масштабу вызовов, которые сегодня мы имеем со стороны России. Украина готова делиться своим опытом, как противостоять элементам гибридной войны со стороны России", — говорит Сибига.

По его словам, Украина готова делиться опытом, как защищаться от дроновых и ракетных атак. Сейчас уже есть запросы от партнеров о проведении тренингов.

Сибига призвал партнеров не смотреть на Украину, как на буферную зону.

"Украина является интегральной частью общей безопасности и имеет, имеет и соответствующие знания, и опыт, и сильную армию, чтобы быть контрибьютором безопасности", — добавил глава МИД.

Напомним, Сибига заявил, что российский диктатор Владимир Путин решил, что преодолел международную изоляцию. В частности, вследствие этого он нарушил воздушное пространство стран ЕС.

Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский высказался на нарушение российскими оккупантами воздушного пространства Европы.

война МИД Андрей Сибига беспилотники Европа Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
