Сибіга заявив, що партнери просять Україну навчити протидіяти дронам

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна отримує від партнерів запити стосовно навчання протидії російським безпілотникам. За його словами, українська та європейські безпеки — це неподільні речі.

Про це Андрій Сибіга повідомив журналістам на Варшавському безпековому форумі у понеділок, 29 вересня, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Протидія російським дронам

"Ми та країна, яка на сьогодні єдина, на мою скромну думку, може ефективно протистояти тому масштабу викликів, які на сьогодні ми маємо з боку Росії. Україна готова ділитися своїм досвідом, як протистояти елементам гібридної війни з боку Росії", — каже Сибіга.

За його словами, Україна готова ділитися досвідом, як захищатися від дронових та ракетних атак. Наразі вже є запити від партнерів щодо проведення тренінгів.

Сибіга закликав партнерів не дивитися на Україну, як на буферну зону.

"Україна є інтегральною частиною спільної безпеки і має, має і відповідні знання, і досвід, і сильну армію, щоб бути контриб'ютором безпеки", — додав глава МЗС.

Нагадаємо, Сибіга заявив, що російський диктатор Володимир Путін вирішив, що подолав міжнародну ізоляцію. Зокрема, внаслідок цього він порушив повітряний простір країн ЄС.

Крім того, український лідер Володимир Зеленський висловився на порушення російськими окупантами повітряного простору Європи.