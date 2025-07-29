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Партнеры поддержали законопроект по НАБУ и САП, — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 20:53
Законопроект Зеленского по САП и НАБУ поддержали партнеры — обращение президента
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Новый законопроект президента Владимира Зеленского о предоставлении независимости САП и НАБУ получил поддержку со стороны западных партнеров. Документ уже в ближайшие дни должен быть подписан Верховной Радой.

Об этом лидер страны сообщил во время вечернего обращения 29 июля.

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Президент Украины поблагодарил западных партнеров за помощь в усилении обороноспособности страны, а также поддержку с новым законопроектом, который предусматривает предоставление независимости антикоррупционным институтам.

Зеленский отметил, что Верховная Рада уже на этой неделе должна принять соответствующее решение.

"Мы говорили и с Метте, Премьер-министром Дании, и с Премьер-министром Канады о моем законопроекте, который гарантирует нормальную работу антикоррупционной инфраструктуры, других органов правопорядка. Очень важно принять этот закон в четверг, все партнеры это поддерживают. И сегодня мы обсудили с представителями Верховной Рады Украины, с нашими чиновниками - результат должен быть обеспечен", — сказал президент.

Кроме того, глава государства отметил, что в ближайшее время украинское оборонное производство получит финансовую помощь от партнеров для производства дронов.

"На днях уже финализируются договоренности с нашими партнерами о средствах на дроны — еще плюс 400 миллионов евро для наших украинских компаний, для наших украинских производителей дронов зайдут на счета производителей в Украине в течение этой недели. Договоренность Украина — Нидерланды. Все задачи по производству дронов на этот год выполняем и именно так выполняем, как нужно", — сообщил Зеленский.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский посетил оборонное производство в Киевской области вместе с Денисом Шмыгалем.

Кроме того, президент Украины подписал законопроект, который позволяет гражданам старше 60 лет присоединиться к армии.

Владимир Зеленский Канада Европа законопроект обращение помощь
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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