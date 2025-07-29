Законопроєкт Зеленського щодо САП і НАбу підтримали партнери — звернення президента

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Новий законопроєкт президента Володимира Зеленського щодо надання незалежності САП та НАБУ отримав підтримку з боку західних партнерів. Документ вже найближчими днями має бути підписаний Верховною Радою.

Про це лідер країни повідомив під час вечірнього звернення 29 липня.

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Президент України подякував західним партнерам за допомогу у посиленні обороноздатності країни, а також підтримку із новим законопроєктом, який передбачає надання незалежності антикорупційним інституціям.

Зеленський наголосив, що Верховна Рада вже цього тижня має ухвалити відповідне рішення.

"Ми говорили і з Метте, Прем'єр-міністром Данії, і з Прем'єр-міністром Канади про мій законопроєкт, який гарантує нормальну роботу антикорупційної інфраструктури, інших органів правопорядку. Дуже важливо ухвалити цей закон у четвер, усі партнери це підтримують. І сьогодні ми обговорили з представниками Верховної Ради України, з нашими урядовцями — результат має бути забезпечений", — сказав президент.

Окрім того, глава держави зауважив, що найближчим часом українське оборонне виробництво отримає фінансову допомогу від партнерів для виробництва дронів.

"Цими днями вже фіналізуються домовленості з нашими партнерами про кошти на дрони — іще плюс 400 мільйонів євро для наших українських компаній, для наших українських виробників дронів зайдуть на рахунки виробників в Україні протягом цього тижня. Домовленість Україна — Нідерланди. Всі завдання з виробництва дронів на цей рік виконуємо, і саме так виконуємо, як потрібно", — повідомив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський відвідав оборонне виробництво на Київщині разом із Денисом Шмигалем.

Крім того, президент України підписав законопроєкт, який дозволяє громадянам старше 60 років приєднатися до війська.