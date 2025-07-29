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Партнери підтримали законопроєкт щодо НАБУ і САП, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 20:53
Законопроєкт Зеленського щодо САП і НАбу підтримали партнери — звернення президента
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Новий законопроєкт президента Володимира Зеленського щодо надання незалежності САП та НАБУ отримав підтримку з боку західних партнерів. Документ вже найближчими днями має бути підписаний Верховною Радою.

Про це лідер країни повідомив під час вечірнього звернення 29 липня.

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Президент України подякував західним партнерам за допомогу у посиленні обороноздатності країни, а також підтримку із новим законопроєктом, який передбачає надання незалежності антикорупційним інституціям.

Зеленський наголосив, що Верховна Рада вже цього тижня має ухвалити відповідне рішення.

"Ми говорили і з Метте, Прем'єр-міністром Данії, і з Прем'єр-міністром Канади про мій законопроєкт, який гарантує нормальну роботу антикорупційної інфраструктури, інших органів правопорядку. Дуже важливо ухвалити цей закон у четвер, усі партнери це підтримують. І сьогодні ми обговорили з представниками Верховної Ради України, з нашими урядовцями — результат має бути забезпечений", — сказав президент.

Окрім того, глава держави зауважив, що найближчим часом українське оборонне виробництво отримає фінансову допомогу від партнерів для виробництва дронів.

"Цими днями вже фіналізуються домовленості з нашими партнерами про кошти на дрони — іще плюс 400 мільйонів євро для наших українських компаній, для наших українських виробників дронів зайдуть на рахунки виробників в Україні протягом цього тижня. Домовленість Україна — Нідерланди. Всі завдання з виробництва дронів на цей рік виконуємо, і саме так виконуємо, як потрібно", — повідомив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський відвідав оборонне виробництво на Київщині разом із Денисом Шмигалем.

Крім того, президент України підписав законопроєкт, який дозволяє громадянам старше 60 років приєднатися до війська.

Володимир Зеленський Канада Європа законопроєкт звернення допомога
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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