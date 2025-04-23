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Папа повлиял на освобождение командиров Азова из плена РФ

23 апреля 2025 15:05
Евгения Брюховецкая - редактор
Папа повлиял на РФ относительно освобождения командиров Азова
Командиры "Азова" во время освобождения. Фото: МВД
Евгения Брюховецкая - редактор

Папа Римский Франциск сыграл большую роль в освобождении из плена командиров бригады "Азов" в 2022 году. Он нашел путь, чтобы россияне отдали бойцов Украине.

Об этом рассказал советник Министра иностранных дел по вопросам религиозной дипломатии, друг Папы Римского Денис Коляда в эфире Вечір.LIVE.

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"С патриархом российским Гундяевым им не удалось поговорить, у них раз был разговор, и он единственный Папа, который назвал Кирилла "алтарным мальчиком" для Путина", — сказал Коляда.

По его словам, Папа использовал то, что ему дано — право телефонного звонка к любому. По его мнению, Папа никому не обязан, а ему "немножко обязаны все". Поэтому Франциск воспользовался тем, что мировые лидеры ожидают, что им позвонит Папа.

"Это очень важно, и он наверняка эти механизмы использовал, чтобы освободить наших военных. А еще был другой механизм, о котором в Украине очень часто забывают, но я не могу его умалить — это молитва. Я хотел бы вспомнить этого Папу, как того, который молился за Украину", — отметил Коляда.

Он добавил, что Франциск любил украинскую культуру, потому что она ему была близка — его воспитывал украинский священник.

Напомним, Папа Римский помогал Украине финансово — давал деньги для детей-сирот и на оборудование для военных.

Кроме того, во время аннексии Крыма Россией в 2014 году Папа инициировал масштабную гуманитарную кампанию.

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