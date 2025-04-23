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Папа вплинув на звільнення командирів Азову з полону РФ

23 квітня 2025 15:05
Євгенія Брюховецька - редактор
Папа вплинув на РФ щодо звільнення командирів Азову
Командири "Азову" під час звільнення. Фото: МВС
Євгенія Брюховецька - редактор

Папа Римський Франциск відіграв велику роль у звільненні з полону командирів бригади "Азов" у 2022 році. Він знайшов шлях, аби росіяни віддали бійців Україні.

Про це розповів радник Міністра закордонних справ з питань релігійної дипломатії, друг Папи Римського Денис Коляда в ефірі Вечір.LIVE.

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"З патріархом російським Гундяєвим їм не вдалося поговорити, в них раз була ромова, і він єдиний Папа, який назвав Кирила "вівтарним хлопчиком" для Путіна", — сказав Коляда.

За його словами, Папа використовував те, що йому дано — право телефонного дзвінка до будь-кого. На його думку, Папа нікому не зобов'язаний, а йому "трошки зобов'язані всі". Тому Франциск скористався тим, що світові лідери очікують, що до них подзвонить Папа.

"Це дуже важливо, і він, напевно, ці механізми використовував, аби звільнити наших військових. А ще був інший механізм, про який в Україні дуже часто забувають, але я не можу його применшити — це молитва. Я хотів би згадати цього Папу, як того, який молився за Україну", — зазначив Коляда.

Він додав, що Франциск любив українську культуру, тому що вона йому була близька — його виховував український священник. 

Нагадаємо, Папа Римський допомагав Україні фінансово — давав гроші для дітей-сиріт та на обладнання для військових.

Крім того, під час анексії Криму Росією у 2014 році Папа ініціював масштабну гуманітарну кампанію.

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