Папа Римський допомагав фінансово українцям під час війни - що відомо

Папа Римський Франциск. Фото: Reuters

Радник Міністра закордонних справ з питань релігійної дипломатії, друг Папи Римського Денис Коляда розповів, що за життя понтифік неодноразово допомагав Україні. За його словами, Папа жертвував кошти для дітей-сиріт та обладнання для військових.

Про це Коляда сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Допомога Папи Україні

"Зараз не можна казати, тому що має бути певна процедура. Ми живемо в традиції церкви, але Папа дійсно часто передавав кошти на допомогу українським переселенцям та військовим", — зазначив Коляда.

За його словами, ці кошти надходили "дуже детально", іноді для конкретних людей. Він розповів про випадки, коли Папі дзвонили і казали, що немає коштів для того, аби вивезти дітей або погодувати дітей-сиріт і він через пів дня реагував на це.

Коляда уточнив, що він був тим, через кого Папа дуже часто допомагав дівам сиротам та додав, що Франциск ніколи не давав кошти на зброю, але на обладнання, на машини, на захист — був дуже щедрим.

"Він хотів просто пожертвувати, доторкнутися до проблеми. Коли ти жертвуєш, ти мусиш спуститися до рівня людини й запитати, що в неї сталося, а не просто відкупитися від проблеми", — зауважив він.

Крім того, блаженніший Святослав розповів, що ще коли Папа Франциск був кардиналом і українська діаспора мала фінансові проблеми, то вже того ж дня понтифік приніс гроші, аби допомогти.

Також Коляда нагадав, що коли у 2014 році Росія анексувала Крим, Папа ініціював масштабну гуманітарну кампанію зі збору пожертв на допомогу українцям, які постраждали від війни.

Сьогодні тіло Папи Франциска занесли до базиліки Святого Петра у Ватикані.