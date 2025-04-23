Папа Римский помогал финансово украинцам во время войны — что известно

Папа Римский Франциск. Фото: Reuters

Советник Министра иностранных дел по вопросам религиозной дипломатии, друг Папы Римского Денис Коляда рассказал, что при жизни понтифик неоднократно помогал Украине. По его словам, Папа жертвовал средства для детей-сирот и оборудования для военных.

Об этом Коляда сказал в эфире Вечір.LIVE.

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Помощь Папы Украине

"Сейчас нельзя говорить, потому что должна быть определенная процедура. Мы живем в традиции церкви, но Папа действительно часто передавал средства на помощь украинским переселенцам и военным", — отметил Коляда.

По его словам, эти средства поступали "очень подробно", иногда для конкретных людей. Он рассказал о случаях, когда Папе звонили и говорили, что нет средств для того, чтобы вывезти детей или покормить детей-сирот, и через пол дня он реагировал на это.

Коляда уточнил, что он был тем, через кого Папа очень часто помогал детям-сиротам, и добавил, что Франциск никогда не давал средства на оружие, но на оборудование, на машины, на защиту был очень щедрым.

"Он хотел просто пожертвовать, прикоснуться к проблеме. Когда ты жертвуешь, ты должен спуститься до уровня человека и спросить, что у него произошло, а не просто откупиться от проблемы", — отметил он.

Кроме того, блаженнейший Святослав рассказал, что еще когда Папа Франциск был кардиналом и украинская диаспора имела финансовые проблемы, то уже в тот же день понтифик принес деньги, чтобы помочь.

Также Коляда напомнил, что когда в 2014 году Россия аннексировала Крым, Папа инициировал масштабную гуманитарную кампанию по сбору пожертвований на помощь украинцам, пострадавшим от войны.

Сегодня тело Папы Франциска занесли в базилику Святого Петра в Ватикане.