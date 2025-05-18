Инаугурация Папы Римского — в речи упомянул Украину

Папа Римский Лев XIV. Фото: REUTERS/CLAUDIA GRECO

Папа Римский Лев XIV во время своей речи на инаугурации вспомнил об Украине и справедливом мире. Он напомнил, что на войне гибнут много молодых людей и это надо прекратить.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Во время своей речи Папа Лев XIV сказал, что в настоящее время есть много разногласий и ран, нанесенных ненавистью, страхом, насилием и предрассудками. Он подчеркнул, что стоит избавиться от враждебности.

"Враждебность также унесла жизни многих молодых людей в Украине... Ожидаются переговоры для мира, долговременного мира и справедливого мира", — сказал он.

Кроме того, понтифик вспомнил людей, страдающих от войны в Газе. Он подчеркнул, что в такие тяжелые моменты мы не можем забыть детей, семей и всех, кто пережил и выжил после этих страшных событий.

Напомним, 18 мая в Ватикане состоялась инаугурация нового Папы Римского. Лев XIV официально вступил в должность.

На это событие прибыли Владимир и Елена Зеленские. После церемонии они лично встретятся с понтификом.