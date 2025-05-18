Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Папа Римский вспомнил об Украине во время инаугурации arrow

Папа Римский вспомнил об Украине во время инаугурации

18 мая 2025 14:57
Карина Приходько - Редактор
Инаугурация Папы Римского — в речи упомянул Украину
Папа Римский Лев XIV. Фото: REUTERS/CLAUDIA GRECO
Карина Приходько - Редактор

Папа Римский Лев XIV во время своей речи на инаугурации вспомнил об Украине и справедливом мире. Он напомнил, что на войне гибнут много молодых людей и это надо прекратить.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Что сказал Папа Римский об Украине

Во время своей речи Папа Лев XIV сказал, что в настоящее время есть много разногласий и ран, нанесенных ненавистью, страхом, насилием и предрассудками. Он подчеркнул, что стоит избавиться от враждебности.

"Враждебность также унесла жизни многих молодых людей в Украине... Ожидаются переговоры для мира, долговременного мира и справедливого мира", — сказал он.

Кроме того, понтифик вспомнил людей, страдающих от войны в Газе. Он подчеркнул, что в такие тяжелые моменты мы не можем забыть детей, семей и всех, кто пережил и выжил после этих страшных событий.

Напомним, 18 мая в Ватикане состоялась инаугурация нового Папы Римского. Лев XIV официально вступил в должность.

На это событие прибыли Владимир и Елена Зеленские. После церемонии они лично встретятся с понтификом.

Ватикан Папа Римский Украина война в Украине инавгурация
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама