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Папа Римський згадав про Україну під час інавгурації

18 травня 2025 14:57
Карина Приходько - Редактор
Інавгурація Папи Римського — в промові згадав Україну
Папа Римський Лев XIV. Фото: REUTERS/CLAUDIA GRECO
Карина Приходько - Редактор

Папа Римський Лев XIV під час своєї промови на інавгурації згадав про Україну і справедливий мир. Він нагадав, що на війні гинуть багато молодих людей і це треба припинити.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Під час своєї промови Папа Лев XIV сказав, що у теперішній час є багато розбіжностей та ран, завданих ненавистю, страхом, насильством та забобонами. Він наголосив, що варто позбутися ворожості.

"Ворожість також забрала життя багатьох молодих людей в Україні... Очікуються переговори для миру, довготривалого миру і справедливого миру", — сказав він.

Крім того, понтифік згадав людей, які страждають від війни в Газі. Він наголосив, що в такі важкі моменти ми не можемо забути дітей, сімей та всіх, хто пережив і вижив після цих страшних подій. 

Нагадаємо, 18 травня у Ватикані відбулась інавгурація нового Папи Римського. Лев XIV офіційну вступив на посаду.

На цю подію прибули Володимир та Олена Зеленські. Після церемонії вони особисто зустрінуться з понтифіком. 

Ватикан Папа Римський Україна війна в Україні інавгурація
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