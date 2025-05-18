Інавгурація Папи Римського — Лев XIV офіційно на посаді

Інавгураційна меса Папи Лева XIV у Ватикані. Фото: REUTERS

Папа Римський Лев XIV 18 травня офіційно вступив на посаду. Його зустріли оплесками тисячі вірян.

Про це повідомляє Ansa.

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Папа Римський офіційно зійшов на престол

Сьогодні відбулася інавгурація Папи Римського. Роберт Превост офіційно зійшов на престол та отримав ім'я Лев XIV. Це зустріли оплесками тисячі вірян на площі Святого Петра у Ватикані.

Понтифіку вже передали палія — це частина одягу, яку носять на плечах. Він означає турботу про паству. А також одягли перстень Рибалки — символ апостольської влади. З нагоди інавгурації Папи Рим зустрів 156 делегацій з усього світу.

Зазначимо, що 69-річний Роберт Превост став першим американцем на святому престолі. Він 267 Папа.

Нагадаємо, подружжя Зеленських прибули на інавгурацію Папи Лева XIV до Ватикану. Там вони перебувають з делегацією країни.

А 17 травня Зеленський прибув до Риму, де зустрівся премʼєром Канади Полом Карні. Вони обговорили переговори з РФ у Стамбулі.