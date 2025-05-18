Инаугурация Папы Римского — Лев XIV официально в должности

Встретили аплодисментами — Папа официально вступил в должность
Папа Римский Лев XIV 18 мая официально вступил в должность. Его встретили аплодисментами тысячи верующих.
Об этом сообщает Ansa.
Папа Римский официально взошел на престол
Сегодня состоялась инаугурация Папы Римского. Роберт Превост официально взошел на престол и получил имя Лев XIV. Это встретили аплодисментами тысячи верующих на площади Святого Петра в Ватикане.
Понтифику уже передали палия — это часть одежды, которую носят на плечах. Он означает заботу о пастве. А также надели перстень Рыбака — символ апостольской власти. По случаю инаугурации Папы Рим встретил 156 делегаций со всего мира.
Отметим, что 69-летний Роберт Превост стал первым американцем на святом престоле. Он 267 Папа.
Напомним, супруги Зеленские прибыли на инаугурацию Папы Льва XIV в Ватикан. Там они находятся с делегацией страны.
А 17 мая Зеленский прибыл в Рим, где встретился с премьером Канады Полом Карни. Они обсудили переговоры с РФ в Стамбуле.
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