Инаугурация Папы Римского — Лев XIV официально в должности

Инаугурационная месса Папы Льва XIV в Ватикане. Фото: REUTERS

Папа Римский Лев XIV 18 мая официально вступил в должность. Его встретили аплодисментами тысячи верующих.

Об этом сообщает Ansa.

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Папа Римский официально взошел на престол

Сегодня состоялась инаугурация Папы Римского. Роберт Превост официально взошел на престол и получил имя Лев XIV. Это встретили аплодисментами тысячи верующих на площади Святого Петра в Ватикане.

Понтифику уже передали палия — это часть одежды, которую носят на плечах. Он означает заботу о пастве. А также надели перстень Рыбака — символ апостольской власти. По случаю инаугурации Папы Рим встретил 156 делегаций со всего мира.

Отметим, что 69-летний Роберт Превост стал первым американцем на святом престоле. Он 267 Папа.

Напомним, супруги Зеленские прибыли на инаугурацию Папы Льва XIV в Ватикан. Там они находятся с делегацией страны.

А 17 мая Зеленский прибыл в Рим, где встретился с премьером Канады Полом Карни. Они обсудили переговоры с РФ в Стамбуле.