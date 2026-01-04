Видео
Папа Римский отреагировал на конфликт США и Венесуэлы

Папа Римский отреагировал на конфликт США и Венесуэлы

Дата публикации 4 января 2026 21:21
Атака США по Венесуэле — Папа Римский отреагировал на действия Трампа
Папа Римский Лев. Фото: Reuters

Папа Римский Лев публично выразил обеспокоенность событиями в Венесуэле после отстранения от власти президента Николаса Мадуро. Понтифик призвал международное сообщество уважать суверенитет страны и волю ее народа.

Об этом Папа Римский заявил во время воскресной молитвы на площади Святого Петра в Ватикане, сообщает Reuters.

Читайте также:

Папа Римский высказался о событиях в Венесуэле

По словам понтифика, он внимательно следит за ситуацией в Венесуэле и испытывает "глубокую обеспокоенность" развитием событий. По его мнению, Венесуэла должна оставаться независимым государством, а все политические решения должны приниматься с уважением к правам человека, верховенству права и действующей конституции страны.

"Мы не должны медлить с прекращением насилия и поиском пути к справедливости и миру, одновременно гарантируя суверенитет страны", — заявил Папа Лев.

Папа Лев уже не впервые критикует отдельные жесткие политические шаги администрации президента США Дональда Трампа. В частности, в декабре он публично призвал американского президента не прибегать к военному сценарию свержения венесуэльского лидера.

"Воля венесуэльского народа должна стоять выше любых других интересов", — подчеркнул понтифик.

Заявление прозвучало после того, как Трамп отдал приказ атаковать ряд объектов в Венесуэле.

Кроме того, Соединенные Штаты провели спецоперацию по задержанию Николаса Мадуро — Белый дом опубликовал фото с задержанным лидером.

Также стало известно, что Совет безопасности ООН рассмотрит действия США в Венесуэле уже в понедельник.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
