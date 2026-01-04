Відео
Головна Новини дня Папа Римський відреагував на конфлікт США і Венесуели

Папа Римський відреагував на конфлікт США і Венесуели

Дата публікації: 4 січня 2026 21:21
Атака США по Венесуелі — Папа Римський відреагував на дії Трампа
Папа Римський Лев. Фото: Reuters

Папа Римський Лев публічно висловив занепокоєння подіями у Венесуелі після усунення від влади президента Ніколаса Мадуро. Понтифік закликав міжнародну спільноту поважати суверенітет країни та волю її народу.

Про це Папа Римський заявив під час недільної молитви на площі Святого Петра у Ватикані, повідомляє Reuters.

Читайте також:

Папа Римський висловився про події в Венесуелі

За словами понтифіка, він уважно стежить за ситуацією у Венесуелі та відчуває "глибоке занепокоєння" розвитком подій. На його думку, Венесуела повинна залишатися незалежною державою, а всі політичні рішення мають ухвалюватися з повагою до прав людини, верховенства права та чинної конституції країни.

"Ми не повинні зволікати з припиненням насильства та пошуком шляху до справедливості й миру, водночас гарантуючи суверенітет країни", — заявив Папа Лев.

Папа Лев уже не вперше критикує окремі жорсткі політичні кроки адміністрації президента США Дональда Трампа. Зокрема, у грудні він публічно закликав американського президента не вдаватися до військового сценарію повалення венесуельського лідера.

"Воля венесуельського народу повинна стояти вище за будь-які інші інтереси", — наголосив понтифік.

Заява пролунала після того, як Трамп віддав наказ атакувати низку об'єктів у Венесуелі.

Крім того, Сполучені Штати провели спецоперацію із затримання Ніколаса Мадуро — Білий дім опублікував фото із затриманим лідером.

Також стало відомо, що Рада безпеки ООН розгляне дії США у Венесуелі вже в понеділок.

США Папа Римський війна Венесуела Лев XIV
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
