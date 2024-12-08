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Падение режима Асада в Сирии — что известно о сбежавшем лидере

8 декабря 2024 13:00
Аркадий Пастула - Редактор
Башар аль-Асад — что известно о лидере Сирии, который сбежал
Лидер Сирии Башар аль-Асад. Фото: Facebook
Аркадий Пастула - Редактор

Башар аль-Асад возглавляет Сирию в течение последних 24 лет. Половину этого периода в стране происходят постоянные столкновения. Известно, что он покинул страну в ночь на 8 декабря, а повстанцы вошли в столицу Дамаск.

Новини.LIVE рассказывают, кто такой Башар аль-Асад.

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Как Башар аль-Асад стал лидером

Башар аль-Асад родился 11 сентября 1965 года в Дамаске. Он второй сын военного и политического деятеля Хафеза аль-Асада, который в 1970 году совершил переворот и стал президентом Сирии. За почти 30 лет его правления страна подверглась репрессиям, нарушениям прав человека и созданию культа личности.

Башар аль-Асад
Лидер Сирии Башар аль-Асад. Фото: росСМИ

Башар аль-Асад провел детство в Дамаске, обучался в престижном арабо-французском лицее. В 1988 году получил диплом врача-офтальмолога в Дамасском университете и работал в военном госпитале недалеко от столицы.

В 1992 году отправился в Великобританию на стажировку, где работал в офтальмологическом центре Western Eye Hospital в Лондоне.

А в 1995 году старший брат Башара аль-Асада, Бассель, погиб в автомобильной аварии. Он был главным кандидатом на роль преемника отца, но его внезапная смерть заставила семью изменить планы политической наследственности.

В результате Башар аль-Асад неожиданно стал главным претендентом на пост президента Сирии. Из-за этого он был вынужден оставить карьеру и вернуться в Сирию.

Башар аль-Асад поступил в военную академию, где в конце концов получил звание полковника Республиканской гвардии. Параллельно он занимался общественной деятельностью, в частности возглавлял преимущественно символическую антикоррупционную кампанию.

В июне 2000 года президент Сирии Хафез аль-Асад умер от сердечного приступа. Через месяц его сын Башар аль-Асад стал новым лидером страны, получив более 97% голосов на выборах.

Режим Асада в Сирии

С 10 июля 2000 года Башар Асад занимает должность 19-го президента Сирии. Он также является главнокомандующим Вооруженных сил и генеральным секретарем правящей партии Баас.

Передача власти от Хафеза аль-Асада к его сыну вызвала критику как в Сирии, так и за ее пределами. Однако в начале многие надеялись, что молодой лидер с западным образованием начнет реформы в стране.

Глава Сирии Башар аль-Асад
Лидер Сирии Башар аль-Асад. Фото: росСМИ

В первые годы были ослаблены некоторые правительственные ограничения на свободу слова и прессы, а также освобождены несколько сотен политических заключенных. Башар Асад обещал людям борьбу с коррупцией, модернизировать экономику и внедрять демократизацию по "собственной модели".

В течение этого периода началась "Дамасская весна". Тогда появились публичные политические дискуссионные форумы, начали выходить независимые газеты, где все чаще звучали призывы к политическим реформам.

На волне роста демократических настроений режим Асада отказался от реформ и вернулся к авторитаризму. Для подавления прореформаторских движений власти снова прибегали к репрессиям.

Экономические реформы вместо положительных изменений усугубили неравенство и сосредоточили власть в руках привилегированной дамасской элиты.

Наибольшим испытанием стали антиправительственные протесты 2011 года, являвшиеся частью более широкой волны "Арабской весны". Сирийцы требовали политических реформ, восстановления гражданских прав и отмены чрезвычайного положения, которое было введено еще в 1963 году.

Протесты стали основой для начала конфликта, который в итоге перерос в гражданскую войну.

Башар Асад сначала обещал уступки протестующим, но одновременно его правительство жестко подавляло митинги, вводя войска и танки. К осени 2011 года оппозиция вооружилась, и конфликт перерос в гражданскую войну. Повстанцы захватили большие территории на севере и востоке страны, получив поддержку от Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ и США.

Во время боевых действий в Сирии правительство Башара Асада получало поддержку от Ирана, России и ливанской группировки "Хезболла".

Более десяти лет конфликта привели к огромным разрушениям и гуманитарному кризису в стране. Правительство Асада также обвиняли в грубых нарушениях прав человека, включая использование химического оружия против мирного населения, что стало объектом международных осуждений и расследований.

Путин — союзник Асада

В 2015 году, когда режим Башара Асада оказался на грани поражения из-за контроля повстанцев над значительными территориями, Россия вмешалась в конфликт. Военно-воздушные силы РФ начали интенсивные бомбардировки, в частности в Алеппо и других городах, а также развернули наземные войска.

Лидер Сирии Башар аль-Асад и российский диктатор Владимир Путин
Башар аль-Асад и Владимир Путин. Фото: росСМИ

Кремль объяснял свою операцию как усилие для "стабилизации законных властей" в Сирии.

Военное вмешательство России значительно укрепило позиции Асада в Сирии. К 2017 году правительственные войска восстановили контроль над большинством крупных городов, и лишь отдельные регионы оставались под контролем повстанцев.

В 2020 году Россия и Турция договорились о прекращении огня в последней контролируемой оппозицией провинции Идлиб, создав коридор безопасности, который патрулировали совместно. 

В свою очередь Асад поддерживал российскую агрессию в Украине. 

Напомним, 8 декабря сирийское государственное телевидение сообщило о свержении режима Башара Асада. Он покинул страну.

Впоследствии израильские танки проникли в буферную зону Сирии на фоне сообщений о свержении режима Башара Асада.

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