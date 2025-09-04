Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Падение фуникулера в Лиссабоне — среди погибших есть украинец

Падение фуникулера в Лиссабоне — среди погибших есть украинец

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 20:12
Падение фуникулера в Лиссабоне - среди погибших есть украинец
В Лиссабоне сошел с рельсов и разбился фуникулер "Глория". Фото: UPG

В среду, 4 сентября, в Лиссабоне сошел с рельсов популярный туристический фуникулер "Глория". Среди погибших есть украинец.

Об этом сообщили в МИД.

Реклама
Читайте также:

Украинец погиб во время падения фуникулера в Португалии

В катастрофе фуникулера погиб гражданин Украины. Как сообщает посольство Украины в Португалии, речь идет о мужчине 1971 года рождения.

Украинские дипломаты уже проинформировали родственников погибшего и выразили им глубокие соболезнования. Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил дипучреждению предоставить семье всю необходимую консульскую поддержку в это сложное время.

Напомним, что вчера стало известно о падении фуникулера.

Причины аварии пока неизвестны. Компания Carris, которая обслуживала фуникулер, утверждает, что "все протоколы технического обслуживания были выполнены и соблюдены, а именно общее техническое обслуживание, которое проводится каждые четыре года, и промежуточный ремонт, который проводится каждые два года, состоялся в 2022 году, а последний — в 2024 году".

смерть украинцы авария Португалия погибшие
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации