Падение фуникулера в Лиссабоне — среди погибших есть украинец

В среду, 4 сентября, в Лиссабоне сошел с рельсов популярный туристический фуникулер "Глория". Среди погибших есть украинец.

Об этом сообщили в МИД.

В катастрофе фуникулера погиб гражданин Украины. Как сообщает посольство Украины в Португалии, речь идет о мужчине 1971 года рождения.

Украинские дипломаты уже проинформировали родственников погибшего и выразили им глубокие соболезнования. Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил дипучреждению предоставить семье всю необходимую консульскую поддержку в это сложное время.

Напомним, что вчера стало известно о падении фуникулера.

Причины аварии пока неизвестны. Компания Carris, которая обслуживала фуникулер, утверждает, что "все протоколы технического обслуживания были выполнены и соблюдены, а именно общее техническое обслуживание, которое проводится каждые четыре года, и промежуточный ремонт, который проводится каждые два года, состоялся в 2022 году, а последний — в 2024 году".