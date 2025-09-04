П'ятнадцять людей загинуло у Лісабоні через те, що фунікулер зійшов з рейок

Місце трагедії у Лісабоні, де фунікулер зійшов з рейок. фото: CNN

У столиці Португалії Лісабоні сталась страшна трагедія. Фунікулер Glória, який з'єднує Restauradores з парком розваг Jardim de São Pedro de Alcântara, зійшов з рейок, що спричинило загибель 15 людей.

Про це повідомляє CNN.

Реклама

Читайте також:

Що відомо на цей момент

Місцева влада повідомляє, що ще 18 людей постраждали у результаті падіння фунікулера, а п'ятеро з них знаходяться у важкому стані. Уряд Португалії оголосив національну жалобу цього четверга. Міська рада Лісабона вже оголосила триденну муніципальну жалобу.

Фунікулер Glória. Фото: портал LisbonLisboaPortugal

Причини аварії наразі невідомі. Компанія Carris, яка обслуговувала фунікулер, стверджує, що "всі протоколи технічного обслуговування були виконані та дотримані, а саме загальне технічне обслуговування, яке проводиться кожні чотири роки, та проміжний ремонт, який проводиться кожні два роки, відбувся у 2022 році, а останній — у 2024 році".

Фунікулер "Elevador da Glória", здатний перевозити до 42 осіб, є одним із символів Лісабона та користується великою популярністю серед туристів, які відвідують місто.

Тим часом президент України Володимир Зеленський висловив свої співчуття португальцям та родинам загиблих й постраждалих.

"Від імені українського народу висловлюю щирі співчуття сімʼям загиблих, Президенту Португалії Марселу Ребелу де Соузі, Премʼєр-міністру Португалії Лушу Монтенегру та бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим. У цей час скорботи ми молимося й висловлюємо солідарність із португальським народом, який оплакує втрати", — зазначив президент України.

Повідомлення про співчуття Володимира Зеленського. Фото: Скриншот

Також очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже висловила свої співчуття жертвам трагедії.

"З сумом я дізналася про схід з рейок відомого "Ліфта Глорія". Мої співчуття родинам жертв", — написала головна чиновниця ЄС.

Повідомлення про трагедію в Лісабоні Урсули фон дер Ляєн. Фото: Скриншот

Раніше повідомлялось про трагедію з польським винищувачем F-16. Президент Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю пілота.

Також ми інформували, що під час знімання п'ятого сезону американського серіалу "Емілі в Парижі" сталася трагедія — помер помічник режисера.