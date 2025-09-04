П'ятнадцять людей загинуло у Лісабоні через те, що фунікулер зійшов з рейок

Страшна трагедія у Португалії — фунікулер зійшов з рейок
У столиці Португалії Лісабоні сталась страшна трагедія. Фунікулер Glória, який з'єднує Restauradores з парком розваг Jardim de São Pedro de Alcântara, зійшов з рейок, що спричинило загибель 15 людей.
Про це повідомляє CNN.
Що відомо на цей момент
Місцева влада повідомляє, що ще 18 людей постраждали у результаті падіння фунікулера, а п'ятеро з них знаходяться у важкому стані. Уряд Португалії оголосив національну жалобу цього четверга. Міська рада Лісабона вже оголосила триденну муніципальну жалобу.
Причини аварії наразі невідомі. Компанія Carris, яка обслуговувала фунікулер, стверджує, що "всі протоколи технічного обслуговування були виконані та дотримані, а саме загальне технічне обслуговування, яке проводиться кожні чотири роки, та проміжний ремонт, який проводиться кожні два роки, відбувся у 2022 році, а останній — у 2024 році".
Фунікулер "Elevador da Glória", здатний перевозити до 42 осіб, є одним із символів Лісабона та користується великою популярністю серед туристів, які відвідують місто.
Тим часом президент України Володимир Зеленський висловив свої співчуття португальцям та родинам загиблих й постраждалих.
"Від імені українського народу висловлюю щирі співчуття сімʼям загиблих, Президенту Португалії Марселу Ребелу де Соузі, Премʼєр-міністру Португалії Лушу Монтенегру та бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим. У цей час скорботи ми молимося й висловлюємо солідарність із португальським народом, який оплакує втрати", — зазначив президент України.
Також очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже висловила свої співчуття жертвам трагедії.
"З сумом я дізналася про схід з рейок відомого "Ліфта Глорія". Мої співчуття родинам жертв", — написала головна чиновниця ЄС.
Раніше повідомлялось про трагедію з польським винищувачем F-16. Президент Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю пілота.
Також ми інформували, що під час знімання п'ятого сезону американського серіалу "Емілі в Парижі" сталася трагедія — помер помічник режисера.
Читайте Новини.LIVE!