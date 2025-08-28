Зеленський відреагував на загибель пілота F-16

Володимир Зеленський. Фото: допис Зеленського у Telegram

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку із загибеллю польського пілота, який керував винищувачем F-16. Президент підкреслив, що народ України поділяє скорботу польського суспільства.

Про це Зеленський написав у власному Telegram-каналі.

Реакція Зеленського та подробиці трагедії

Зеленський наголосив, що загибель польського військового болісно відгукнулася в серцях українців. Він відзначив, що в умовах війни такі втрати є особливо трагічними і для України, і для союзників.

Podczas ćwiczeń przed Air Show w Radomiu różnił się F-16. pic.twitter.com/GhusSRlX5T — Remiza.pl (@remizacompl) August 28, 2025

"Ми також глибоко засмучені новиною про катастрофу з винищувачем F-16, у якій загинув польський пілот. Наші серця з родиною та близькими загиблого", — написав Зеленський.

За інформацією речника уряду Польщі Адама Шлапки, трагедія сталася у четвер увечері під час підготовки до авіаційної виставки AirShow у Радомі. Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Каміш терміново прибув на місце події. Повідомляється, що в авіашоу цього року планували участь понад 150 літаків з 20 країн світу.

Кадри катастрофи вже поширюються у соціальних мережах. На них видно, як F-16 на великій швидкості прямує до землі і врешті врізається в злітно-посадкову смугу, після чого відбувається потужний вибух. Причини трагедії поки не встановлені. Експерт, полковник Крістіан Зієць, припустив, що аварія могла статися через помилку пілота.

