Головна Новини дня Зеленський висловив співчуття щодо авіакатастрофи з F-16 у Польщі

Зеленський висловив співчуття щодо авіакатастрофи з F-16 у Польщі

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 23:11
Зеленський відреагував на загибель пілота F-16
Володимир Зеленський. Фото: допис Зеленського у Telegram

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку із загибеллю польського пілота, який керував винищувачем F-16. Президент підкреслив, що народ України поділяє скорботу польського суспільства.

Про це Зеленський написав у власному Telegram-каналі.

Читайте також:

Реакція Зеленського та подробиці трагедії

Зеленський наголосив, що загибель польського військового болісно відгукнулася в серцях українців. Він відзначив, що в умовах війни такі втрати є особливо трагічними і для України, і для союзників.

"Ми також глибоко засмучені новиною про катастрофу з винищувачем F-16, у якій загинув польський пілот. Наші серця з родиною та близькими загиблого", — написав Зеленський.

За інформацією речника уряду Польщі Адама Шлапки, трагедія сталася у четвер увечері під час підготовки до авіаційної виставки AirShow у Радомі. Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Каміш терміново прибув на місце події. Повідомляється, що в авіашоу цього року планували участь понад 150 літаків з 20 країн світу.

Кадри катастрофи вже поширюються у соціальних мережах. На них видно, як F-16 на великій швидкості прямує до землі і врешті врізається в злітно-посадкову смугу, після чого відбувається потужний вибух. Причини трагедії поки не встановлені. Експерт, полковник Крістіан Зієць, припустив, що аварія могла статися через помилку пілота.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запросив командира Сил безпілотних систем Роберта Бровді, відомого за позивним "Мадяр", приїхати до Польщі для відновлення. 

Раніше ми також інформували, що іноземці нерідко стикаються з непередбачуваними труднощами на кордоні. Часто українцям відмовляють у в’їзді до Польщі через проблеми з документами чи багажем.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
