Зеленский отреагировал на гибель пилота F-16

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью польского пилота, который управлял истребителем F-16. Президент подчеркнул, что народ Украины разделяет скорбь польского общества.

Об этом Зеленский написал в собственном Telegram-канале.

Реакция Зеленского и подробности трагедии

Зеленский отметил, что гибель польского военного болезненно отозвалась в сердцах украинцев. Он отметил, что в условиях войны такие потери особенно трагичны и для Украины, и для союзников.

Podczas ćwiczeń przed Air Show w Radomiu różnił się F-16. pic.twitter.com/GhusSRlX5T - Remiza.pl (@remizacompl) August 28, 2025

"Мы также глубоко опечалены новостью о катастрофе с истребителем F-16, в которой погиб польский пилот. Наши сердца с семьей и близкими погибшего", — написал Зеленский.

По информации представителя правительства Польши Адама Шлапки, трагедия произошла в четверг вечером во время подготовки к авиационной выставке AirShow в Радоме. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш срочно прибыл на место происшествия. Сообщается, что в авиашоу в этом году планировали участие более 150 самолетов из 20 стран мира.

Кадры катастрофы уже распространяются в социальных сетях. На них видно, как F-16 на большой скорости направляется к земле и в конце концов врезается во взлетно-посадочную полосу, после чего происходит мощный взрыв. Причины трагедии пока не установлены. Эксперт, полковник Кристиан Зиец, предположил, что авария могла произойти из-за ошибки пилота.

