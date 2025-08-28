Видео
Главная Новости дня Зеленский выразил соболезнования о катастрофе F-16 в Польше

Зеленский выразил соболезнования о катастрофе F-16 в Польше

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 23:11
Зеленский отреагировал на гибель пилота F-16
Владимир Зеленский. Фото: сообщение Зеленского в Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью польского пилота, который управлял истребителем F-16. Президент подчеркнул, что народ Украины разделяет скорбь польского общества.

Об этом Зеленский написал в собственном Telegram-канале.

Реакция Зеленского и подробности трагедии

Зеленский отметил, что гибель польского военного болезненно отозвалась в сердцах украинцев. Он отметил, что в условиях войны такие потери особенно трагичны и для Украины, и для союзников.

"Мы также глубоко опечалены новостью о катастрофе с истребителем F-16, в которой погиб польский пилот. Наши сердца с семьей и близкими погибшего", — написал Зеленский.

По информации представителя правительства Польши Адама Шлапки, трагедия произошла в четверг вечером во время подготовки к авиационной выставке AirShow в Радоме. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш срочно прибыл на место происшествия. Сообщается, что в авиашоу в этом году планировали участие более 150 самолетов из 20 стран мира.

Кадры катастрофы уже распространяются в социальных сетях. На них видно, как F-16 на большой скорости направляется к земле и в конце концов врезается во взлетно-посадочную полосу, после чего происходит мощный взрыв. Причины трагедии пока не установлены. Эксперт, полковник Кристиан Зиец, предположил, что авария могла произойти из-за ошибки пилота.

Напомним, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пригласил командира Сил беспилотных систем Роберта Бровди, известного по позывному "Мадьяр", приехать в Польшу для восстановления.

Ранее мы также информировали, что иностранцы нередко сталкиваются с непредсказуемыми трудностями на границе. Часто украинцам отказывают во въезде в Польшу из-за проблем с документами или багажом.

