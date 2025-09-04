Пятнадцать человек погибли в Лиссабоне из-за того, что фуникулер сошел с рельсов

Место трагедии в Лиссабоне, где фуникулер сошел с рельсов. фото: CNN

В столице Португалии Лиссабоне произошла страшная трагедия. Фуникулер Glória, который соединяет Restauradores с парком развлечений Jardim de São Pedro de Alcântara, сошел с рельсов, что повлекло гибель 15 человек.

Об этом сообщает CNN.

Реклама

Читайте также:

Что известно на данный момент

Местные власти сообщают, что еще 18 человек пострадали в результате падения фуникулера, а пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Правительство Португалии объявило национальный траур в четверг. Городской совет Лиссабона уже объявил трехдневный муниципальный траур.

Фуникулер Glória. Фото: портал LisbonLisboaPortugal

Причины аварии пока неизвестны. Компания Carris, которая обслуживала фуникулер, утверждает, что "все протоколы технического обслуживания были выполнены и соблюдены, а именно общее техническое обслуживание, которое проводится каждые четыре года, и промежуточный ремонт, который проводится каждые два года, состоялся в 2022 году, а последний — в 2024 году".

Фуникулер "Elevador da Glória", способный перевозить до 42 человек, является одним из символов Лиссабона и пользуется большой популярностью среди туристов, посещающих город.

​Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский выразил свои соболезнования португальцам и семьям погибших и пострадавших.

"От имени украинского народа выражаю искренние соболезнования семьям погибших, Президенту Португалии Марселу Ребелу де Соузи, Премьер-министру Португалии Лушу Монтенегру и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. В это время скорби мы молимся и выражаем солидарность", — написал президент Украины.

Сообщения о соболезновании Владимира Зеленского. Фото: Скриншот



Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила свои соболезнования жертвам трагедии.

"С грустью я узнала о сходе с рельсов известного "Лифта Глория". Мои соболезнования семьям жертв", — написала главная чиновница ЕС.

Сообщение о трагедии в Лиссабоне Урсулы фон дер Ляйен. Фото: Скриншот

Ранее сообщалось о трагедии с польским истребителем F-16. Президент Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью пилота.

Также мы информировали, что во время съемок пятого сезона американского сериала "Эмили в Париже" произошла трагедия - умер помощник режиссера.