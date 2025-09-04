Пятнадцать человек погибли в Лиссабоне из-за того, что фуникулер сошел с рельсов

Страшная трагедия в Португалии — фуникулер сошел с рельсов
В столице Португалии Лиссабоне произошла страшная трагедия. Фуникулер Glória, который соединяет Restauradores с парком развлечений Jardim de São Pedro de Alcântara, сошел с рельсов, что повлекло гибель 15 человек.
Об этом сообщает CNN.
Что известно на данный момент
Местные власти сообщают, что еще 18 человек пострадали в результате падения фуникулера, а пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Правительство Португалии объявило национальный траур в четверг. Городской совет Лиссабона уже объявил трехдневный муниципальный траур.
Причины аварии пока неизвестны. Компания Carris, которая обслуживала фуникулер, утверждает, что "все протоколы технического обслуживания были выполнены и соблюдены, а именно общее техническое обслуживание, которое проводится каждые четыре года, и промежуточный ремонт, который проводится каждые два года, состоялся в 2022 году, а последний — в 2024 году".
Фуникулер "Elevador da Glória", способный перевозить до 42 человек, является одним из символов Лиссабона и пользуется большой популярностью среди туристов, посещающих город.
Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский выразил свои соболезнования португальцам и семьям погибших и пострадавших.
"От имени украинского народа выражаю искренние соболезнования семьям погибших, Президенту Португалии Марселу Ребелу де Соузи, Премьер-министру Португалии Лушу Монтенегру и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. В это время скорби мы молимся и выражаем солидарность", — написал президент Украины.
Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила свои соболезнования жертвам трагедии.
"С грустью я узнала о сходе с рельсов известного "Лифта Глория". Мои соболезнования семьям жертв", — написала главная чиновница ЕС.
