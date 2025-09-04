Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Падение фуникулера в Лиссабоне — количество погибших увеличилось

Падение фуникулера в Лиссабоне — количество погибших увеличилось

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 13:16
В Португалии упал фуникулер - сколько людей погибли
Место трагедии в Лиссабоне. Фото: Reuters

В столице Португалии Лиссабоне в результате падения фуникулера Glória, который соединяет Restauradores с парком развлечений Jardim de São Pedro de Alcântara, погибли 17 человек. Еще 23 получили ранения.

Об этом сообщает CNN в четверг, 4 сентября.

Реклама
Читайте также:

Трагедия в Португалии — что известно о погибших

По данным полиции, погибшими являются женщины и мужчины в возрасте 24-65 лет, а также трехлетний ребенок.

Среди погибших семь мужчин и восемь женщин — иностранцы.

Сейчас продолжаются экспертиза и расследование аварии.

Напомним, причины аварии пока неизвестны. Компания Carris, которая обслуживала фуникулер, утверждает, что "все протоколы технического обслуживания были выполнены и соблюдены, а именно общее техническое обслуживание, которое проводится каждые четыре года, и промежуточный ремонт, который проводится каждые два года, состоялся в 2022 году, а последний — в 2024 году".

Президент Украины Владимир Зеленский уже выразил свои соболезнования португальцам и семьям погибших и пострадавших.

Также мы писали, что в Германии продолжается расследование громкого дела о гибели 16-летней украинской беженки, которую, по версии следствия, толкнули под поезд на вокзале во Фридланде.

трагедия полиция Португалия иностранцы погибшие
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации