В Португалии упал фуникулер - сколько людей погибли

Место трагедии в Лиссабоне. Фото: Reuters

В столице Португалии Лиссабоне в результате падения фуникулера Glória, который соединяет Restauradores с парком развлечений Jardim de São Pedro de Alcântara, погибли 17 человек. Еще 23 получили ранения.

Об этом сообщает CNN в четверг, 4 сентября.

Реклама

Читайте также:

Трагедия в Португалии — что известно о погибших

По данным полиции, погибшими являются женщины и мужчины в возрасте 24-65 лет, а также трехлетний ребенок.

Среди погибших семь мужчин и восемь женщин — иностранцы.

Сейчас продолжаются экспертиза и расследование аварии.

Напомним, причины аварии пока неизвестны. Компания Carris, которая обслуживала фуникулер, утверждает, что "все протоколы технического обслуживания были выполнены и соблюдены, а именно общее техническое обслуживание, которое проводится каждые четыре года, и промежуточный ремонт, который проводится каждые два года, состоялся в 2022 году, а последний — в 2024 году".

Президент Украины Владимир Зеленский уже выразил свои соболезнования португальцам и семьям погибших и пострадавших.

Также мы писали, что в Германии продолжается расследование громкого дела о гибели 16-летней украинской беженки, которую, по версии следствия, толкнули под поезд на вокзале во Фридланде.