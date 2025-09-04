У Португалії впав фунікулер - скільки людей загинули

Місце трагедії у Лісабоні. Фото: Reuters

У столиці Португалії Лісабоні внаслідок падіння фунікулера Glória, який з'єднує Restauradores з парком розваг Jardim de São Pedro de Alcântara, загинули 17 людей. Ще 23 отримали поранення.

Про це повідомляє CNN у четвер, 4 вересня.

Реклама

Читайте також:

Трагедія у Португалії — що відомо про загиблих

За даними поліції, загиблими є жінки та чоловіки віком 24-65 років, а також трирічна дитина.

Серед загиблих семеро чоловіків і вісім жінок — іноземці.

Наразі тривають експертиза та розслідування аварії.

Нагадаємо, причини аварії наразі невідомі. Компанія Carris, яка обслуговувала фунікулер, стверджує, що "всі протоколи технічного обслуговування були виконані та дотримані, а саме загальне технічне обслуговування, яке проводиться кожні чотири роки, та проміжний ремонт, який проводиться кожні два роки, відбувся у 2022 році, а останній — у 2024 році".

Президент України Володимир Зеленський вже висловив свої співчуття португальцям та родинам загиблих й постраждалих.

Також ми писали, що у Німеччині триває розслідування гучної справи про загибель 16-річної української біженки, яку, за версією слідства, штовхнули під потяг на вокзалі у Фрідланді.