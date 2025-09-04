Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Падіння фунікулера у Лісабоні — кількість загиблих збільшилась

Падіння фунікулера у Лісабоні — кількість загиблих збільшилась

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 13:16
У Португалії впав фунікулер - скільки людей загинули
Місце трагедії у Лісабоні. Фото: Reuters

У столиці Португалії Лісабоні внаслідок падіння фунікулера Glória, який з'єднує Restauradores з парком розваг Jardim de São Pedro de Alcântara, загинули 17 людей. Ще 23 отримали поранення.

Про це повідомляє CNN у четвер, 4 вересня.

Реклама
Читайте також:

Трагедія у Португалії — що відомо про загиблих

За даними поліції, загиблими є жінки та чоловіки віком 24-65 років, а також трирічна дитина.

Серед загиблих семеро чоловіків і вісім жінок — іноземці.

Наразі тривають експертиза та розслідування аварії.

Нагадаємо, причини аварії наразі невідомі. Компанія Carris, яка обслуговувала фунікулер, стверджує, що "всі протоколи технічного обслуговування були виконані та дотримані, а саме загальне технічне обслуговування, яке проводиться кожні чотири роки, та проміжний ремонт, який проводиться кожні два роки, відбувся у 2022 році, а останній — у 2024 році".

Президент України Володимир Зеленський вже висловив свої співчуття португальцям та родинам загиблих й постраждалих.

Також ми писали, що у Німеччині триває розслідування гучної справи про загибель 16-річної української біженки, яку, за версією слідства, штовхнули під потяг на вокзалі у Фрідланді.

трагедія поліція Португалія іноземці загиблі
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації