Головна Новини дня Падіння фунікулеру в Лісабоні — серед загиблих є українець

Падіння фунікулеру в Лісабоні — серед загиблих є українець

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 20:12
В Лісабоні зійшов з рейок та розбився фунікулер “Глорія”. Фото: UPG

У середу, 4 вересня, у Лісабоні зійшов з рейок популярний туристичний фунікулер "Глорія". Серед загиблих є українець.

Про це повідомили у МЗС.

Читайте також:

Українець загинув під час падіння фунікулеру у Португалії

У катастрофі фунікулера загинув громадянин України. Як повідомляє посольство України в Португалії, йдеться про чоловіка 1971 року народження.

Українські дипломати вже поінформували родичів загиблого та висловили їм глибокі співчуття. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив дипустанові надати родині усю необхідну консульську підтримку в цей складний час.

Нагадаємо, що вчора стало відомо про падіння фунікулера.

Причини аварії наразі невідомі. Компанія Carris, яка обслуговувала фунікулер, стверджує, що "всі протоколи технічного обслуговування були виконані та дотримані, а саме загальне технічне обслуговування, яке проводиться кожні чотири роки, та проміжний ремонт, який проводиться кожні два роки, відбувся у 2022 році, а останній — у 2024 році".

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
