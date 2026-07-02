Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Отчет ГПСУ за неделю: уничтожено 360 оккупантов и более 1800 дронов

Отчет ГПСУ за неделю: уничтожено 360 оккупантов и более 1800 дронов

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 01:55
Демченко заявил, что пограничники уничтожили за неделю 360 оккупантов и 1800 дронов
Андрей Демченко. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирик

Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко заявил, что за неделю пограничники уничтожили 360 российских оккупантов и более 1800 вражеских дронов. Кроме того, была уничтожена и другая техника противника.

Как сообщает Новини.LIVE, Демченко сообщил об этом во время брифинга "Выполнение задач на линии боевого соприкосновения. Ситуация на границах и пунктах пропуска" в Киеве.

Результаты работы пограничников за неделю

По словам Демченко, в течение прошлой недели подразделения ГПСУ уничтожили 360 российских военных, еще 400 оккупантов ранили, а четверых взяли в плен.

Также под удар попала вражеская техника. В результате пограничники уничтожили:

  • 2 танка;
  • 4 единицы бронетехники;
  • 2 САУ;
  • 3 РСЗО;
  • 4 НРК;
  • 7 единиц инженерной техники;
  • более 440 единиц автомобильной техники.

Кроме того, были поражены 28 орудий, 2 миномета, 260 средств связи и видеонаблюдения, 4 радиолокационные станции и 47 средств радиоэлектронной борьбы.

Читайте также:

Подводя итоги, Демченко добавил, что за неделю пограничные подразделения уничтожили также более 1800 российских беспилотников. Среди них — 140 дронов типа "Шахед" и "Гербера".

Как сообщали Новини.LIVE, в ГПСУ заявили, что активность российских ДРГ в Черниговской области снизилась. В то же время риск их проникновения на территорию Украины сохраняется.

Также мы писали, что несколько дней назад президент Владимир Зеленский сообщил, что за неделю Россия атаковала 15 областей Украины. Враг применил около 1400 долларов, почти 1500 КАБ и 19 ракет различных типов.

дрон Шахид-136 война в Украине ГПСУ
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации