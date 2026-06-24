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Главная Новости дня ГПСУ: в Черниговской области снизилась активность ДРГ, но риски сохраняются

ГПСУ: в Черниговской области снизилась активность ДРГ, но риски сохраняются

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 19:13
Снизилась ли активность ДРГ в Черниговской области
Военнослужащий. Фото: ГПСУ

Активность диверсионно-разведывательных групп в Черниговской области снизилась. В то же время риск их проникновения на территорию Украины сохраняется.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирик.

Активность ДРГ снизилась, но риски остаются

По словам пресс-секретаря ГПСУ Андрея Демченко, на отдельных участках границы по-прежнему периодически фиксируются следы диверсионной деятельности, в частности заложенные взрывные устройства.

Он также отметил, что российские пехотные группы иногда используют мототехнику и квадроциклы для быстрого проникновения вглубь украинской территории с целью закрепления позиций и дальнейшего ожидания подкрепления. Подобная тактика, по его словам, уже использовалась во время штурмовых действий на отдельных приграничных направлениях.

"В целом, это, наверное, не просто граница, а линия фронта. Просто где-то ведутся активные боевые действия, где-то — нет. Я уже отмечал, что со стороны врага как в пределах Черниговской, так и Сумской, и Харьковской областей также происходят многочисленные обстрелы, и это происходит ежедневно. Возможно, мы фиксируем меньшее количество обстрелов за сутки, однако активности диверсионно-разведывательных групп в пределах Черниговской области пока не отмечается", — заявил пресс-секретарь ГПСУ.

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Новини.LIVE сообщали, что пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что количество попыток незаконного пересечения границы остается стабильным. По его словам, в июне было задержано более 800 нарушителей.

Новини.LIVE сообщали, что системных отказов гражданам Украины при пересечении границы с Польшей пока не фиксируется. В то же время очереди возникают из-за существенного увеличения пассажиропотока.

пограничники Черниговская область ГПСУ
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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