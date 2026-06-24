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Главная Новости дня ГПСУ: в июне задержали более 800 нарушителей границы

ГПСУ: в июне задержали более 800 нарушителей границы

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 16:29
В июне на границе задержали более 800 нарушителей
Пограничники и задержанные нарушители границы. Фото: ГПСУ

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что количество попыток незаконного пересечения границы остается стабильным. В частности, в июне было задержано более 800 нарушителей.

Об этом Андрей Демченко сообщил на пресс-конференции в среду, 24 июня, передает корреспондент Новини.LIVE Анна Сирик.

Нарушения при пересечении границы

В мае наблюдался незначительный рост показателей, однако общей тенденции к существенному увеличению не зафиксировано.

"По состоянию на этот месяц, за июнь, было задержано чуть более 800 нарушителей границы. Это касается и тех, кто задержан на государственной границе, и тех, кто задержан в приграничной зоне при попытке проникнуть к линии государственной границы. Но даже если сравнивать с показателями мая, то есть анализировать данные ежедневно, то увеличения сейчас не отмечается", — говорит представитель ГПСУ.

Больше всего попыток незаконного пересечения границы сейчас фиксируется на румынском участке границы. Чуть меньше случаев в направлении Молдовы. Еще меньше — в сторону Беларуси.

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"Собственно, в этом году существенно уменьшилось количество попыток незаконного пересечения границы через белорусский участок, ведь в прошлом году мы наблюдали значительный рост числа нарушителей, которые пробирались к этому участку границы в надежде незаконно его пересечь. Ну, скорее всего, на это также влияют и организаторы попыток незаконной переправки людей через границу", — говорит Демченко.

В то же время меньше всего нарушений на границе с Польшей.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ГПСУ, украинцы массово отправляются на отдых за границу. В основном граждане выбирают пункты пропуска в сторону Польши.

Ранее Демченко сообщал, что на западных КПП фиксируется существенное увеличение пассажиропотока. Это связано с началом летнего сезона, отпусков и завершением учебного года.

граница ГПСУ Андрей Демченко
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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