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На границе задержали мужчину, ехавшего в путешествие с двумя женами

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Дата публикации 8 июня 2026 15:29
На границе задержали мужчину, ехавшего в путешествие с двумя женами
Задержанные мужчина и женщина вместе с пограничником. Фото: ГПСУ

Пограничники разоблачили "жениха", который пытался выехать за границу с двумя женами. Речь идет о фиктивной и гражданской. Мужчина подчеркивал, что они едут в туристическое путешествие.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы, передает Новини.LIVE.

Путешествие за границу с двумя женами

Пограничники выяснили, что 43-летний житель Донецкой области вместе с 63-летней жительницей Запорожской области хотели выехать за границу. Мужчина объяснил, что они поженились и едут в путешествие.

"Во время проверки выяснилось, что в том же авто находилась его гражданская жена, с которой он проживает. Это вызвало сомнения в искренности брака. Сам мужчина заверил, что денег за бракосочетание не платил, а женщина согласилась "по доброму сердцу",- говорится в сообщении.

Пограничники передали полиции информацию о возможном правонарушении, предусмотренном ст. 332 УК Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу.

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Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции, правоохранители пресекли десятки попыток незаконной переправки граждан за границу. Такие схемы действовали в разных регионах Украины.

Ранее спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщал, что с начала большой войны задержано 68,5 тысячи человек, которые хотели незаконно пересечь границу.

граница пограничники выезд за границу
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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