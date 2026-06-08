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Головна Новини дня На кордоні викрили чоловіка, який їхав у подорож з двома дружинами

На кордоні викрили чоловіка, який їхав у подорож з двома дружинами

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Дата публікації: 8 червня 2026 15:29
На кордоні викрили чоловіка, який їхав у подорож з двома дружинами
Затримані чоловік та жінка разом із прикордонником. Фото: ДПСУ

Прикордонники викрили "нареченого", який намагався виїхати за кордон із двома дружинами. Йдеться про фіктивну та цивільну. Чоловік наголошував, що вони їдуть у туристичну подорож.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби, передає Новини.LIVE.

Подорож за кордон з двома дружинами

Прикордонники зʼясували, що 43-річний житель Донецької області разом із 63-річною жителькою Запорізької області хотіли виїхати за кордон. Чоловік пояснив, що вони одружилися та їдуть у подорож.

"Під час перевірки з’ясувалося, що в тому ж авто перебувала його цивільна дружина, з якою він проживає. Це викликало сумніви у щирості шлюбу. Сам чоловік запевнив, що грошей за одруження не платив, а жінка погодилася "через добре серце", — йдеться у повідомленні.

Прикордонники передали поліції інформацію про можливе правопорушення, передбачене ст. 332 КК України — незаконне переправлення осіб через державний кордон.

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Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, правоохоронці припинили десятки спроб незаконного переправлення громадян за кордон. Такі схеми діяли у різних регіонах України.

Раніше речник ДПСУ Андрій Демченко повідомляв, що з початку великої війни затримано 68,5 тисяч осіб, які хотіли незаконно перетнути кордон.

кордон прикордонники виїзд за кордон
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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