Демченко: в июне около 3 млн украинцев выехали из Украины на отдых

Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко. Фото: Новини.LIVE

Лето продолжается, и украинцы массово отправляются на отдых за границу. В основном они выбирают пункты пропуска в сторону Польши. В соцсетях жалуются, что местные пограничники стали более тщательно проверять багаж, а в очередях приходится ждать по несколько часов.

О ситуации на границе журналистке Новини.LIVE Анне Сирик рассказал пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

Около 50% граждан выезжают из Украины через Польшу

В последние месяцы в украинских соцсетях граждане жалуются на изменение отношения польских пограничников в пунктах пропуска. Мол, стали тщательнее проверять багаж, документы, а сам переход затягивается на несколько часов. Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко комментирует ситуацию так:

"Я не отвечаю за действия польских пограничников или польских таможенников. Я могу давать оценку действиям именно сотрудников Государственной пограничной службы в пунктах пропуска и тому, что мы наблюдаем на границе с Польшей. Сказать, что люди массово получают отказ с польской стороны и впоследствии после пересечения украинской границы возвращаются из Польши, — такого не фиксируется. Пассажиропоток только увеличивается".

По словам пресс-секретаря, если в мае границу пересекли около 2 миллионов 900 тысяч граждан, то 50% этого пассажиропотока пришлось на границу с Польшей. Это показатели по выезду и въезду. В июне статистика уже почти достигла этого показателя, хотя месяц еще не закончился.

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"С начала июня — 2 миллиона 750 тысяч граждан. Этот месяц — начало лета, сезон отпусков, окончание учебного года в школах, люди массово выезжают, чтобы провести время за границей. В июле, скорее всего, будет аналогичная ситуация. Впрочем, динамика пассажиропотока уже будет колебаться 50 на 50 (половина будет возвращаться). В августе будет преобладать въезд в Украину. Особенно ближе к сентябрю, когда мамы с детьми будут спешить сесть за парты в школах2, — объясняет Демченко.

Ранее журналистам Новини.LIVE рассказали, почему на границе с Польшей образуются очереди. Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко рекомендует проверять загруженность пунктов пропуска перед поездкой.

Как сообщали Новини.LIVE, украинцы продолжают возвращаться с оккупированных территорий. Сейчас большинство украинцев выбирают направление к пункту пропуска "Доманово" на Волынском направлении. Ежедневно домой возвращаются около 50–70 граждан.