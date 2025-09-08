Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В ГПСУ объяснили, есть ли наплыв на границе мужчин до 22 лет

В ГПСУ объяснили, есть ли наплыв на границе мужчин до 22 лет

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 16:01
Пересечение границы мужчинами до 22 лет — фиксируются ли масштабные заторы
Проверка документов на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что сейчас происходит на границе после разрешения на пересечение мужчинам возрастной категории 18-22 года. По его словам, существенного наплыва нет.

Об этом Андрей Демченко рассказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 8 сентября.

Реклама
Читайте также:

Ситуация на границе

Демченко рассказал, что 28 августа вступили в силу изменения в правила пересечения границы, которые касаются мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

"С этого дня пограничники в пунктах пропуска начали применять эту норму при оформлении граждан на государственной границе. Статистики мы не ведем по возрастной категории", — отметил он.

В то же время представитель ГПСУ говорит, что существенного увеличения на границе нет. По его словам, отказы в пересечении мужчинам до 22 лет фактически единичные.

"Эта категория мужчин пересекает границу как на выезд из Украины, так они и движутся на въезд в Украину. Нет исключительно оставления границ Украины, а идет нормальное оформление и пересечение границы на выезд и въезд также", — добавил Демченко.

Напомним, 8 сентября на трассе Одесса-Рени зафиксированы пробки в сторону Молдовы. В то же время в Румынию проезд свободный.

А 6 сентября польские митингующие заблокировали движение грузовиков перед пунктом пропуска "Медика-Шегини".

граница украинцы заграница ГПСУ очереди на границе Андрей Демченко
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации