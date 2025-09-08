Пересечение границы мужчинами до 22 лет — фиксируются ли масштабные заторы

Проверка документов на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что сейчас происходит на границе после разрешения на пересечение мужчинам возрастной категории 18-22 года. По его словам, существенного наплыва нет.

Об этом Андрей Демченко рассказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 8 сентября.

Ситуация на границе

Демченко рассказал, что 28 августа вступили в силу изменения в правила пересечения границы, которые касаются мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

"С этого дня пограничники в пунктах пропуска начали применять эту норму при оформлении граждан на государственной границе. Статистики мы не ведем по возрастной категории", — отметил он.

В то же время представитель ГПСУ говорит, что существенного увеличения на границе нет. По его словам, отказы в пересечении мужчинам до 22 лет фактически единичные.

"Эта категория мужчин пересекает границу как на выезд из Украины, так они и движутся на въезд в Украину. Нет исключительно оставления границ Украины, а идет нормальное оформление и пересечение границы на выезд и въезд также", — добавил Демченко.

Напомним, 8 сентября на трассе Одесса-Рени зафиксированы пробки в сторону Молдовы. В то же время в Румынию проезд свободный.

А 6 сентября польские митингующие заблокировали движение грузовиков перед пунктом пропуска "Медика-Шегини".