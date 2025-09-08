Пересечение границы мужчинами до 22 лет — фиксируются ли масштабные заторы

В ГПСУ объяснили, есть ли наплыв на границе мужчин до 22 лет
Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что сейчас происходит на границе после разрешения на пересечение мужчинам возрастной категории 18-22 года. По его словам, существенного наплыва нет.
Об этом Андрей Демченко рассказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 8 сентября.
Ситуация на границе
Демченко рассказал, что 28 августа вступили в силу изменения в правила пересечения границы, которые касаются мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.
"С этого дня пограничники в пунктах пропуска начали применять эту норму при оформлении граждан на государственной границе. Статистики мы не ведем по возрастной категории", — отметил он.
В то же время представитель ГПСУ говорит, что существенного увеличения на границе нет. По его словам, отказы в пересечении мужчинам до 22 лет фактически единичные.
"Эта категория мужчин пересекает границу как на выезд из Украины, так они и движутся на въезд в Украину. Нет исключительно оставления границ Украины, а идет нормальное оформление и пересечение границы на выезд и въезд также", — добавил Демченко.
Напомним, 8 сентября на трассе Одесса-Рени зафиксированы пробки в сторону Молдовы. В то же время в Румынию проезд свободный.
А 6 сентября польские митингующие заблокировали движение грузовиков перед пунктом пропуска "Медика-Шегини".
