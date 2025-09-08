Перетин кордону чоловіками до 22 років — чи фіксуються масштабні затори

Перевірка документів на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що наразі відбувається на кордоні після дозволу на перетин чоловікам вікової категорії 18-22 роки. За його словами, суттєвого напливу немає.

Про це Андрій Демченко розповів в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 8 вересня.

Ситуація на кордоні

Демченко розповів, що 28 серпня набрали чинності зміни до правил перетину кордону, які стосуються чоловіків у віці від 18 до 22 років.

"З цього дня прикордонники в пунктах пропуску почали застосовувати цю норму під час оформлення громадян на державному кордоні. Статистики ми не ведемо по віковій категорії", — зазначив він.

Водночас речник ДПСУ зауважив, що суттєвого збільшення на кордоні немає. За його словами, відмови у перетині чоловікам до 22 років фактично поодинокі.

"Ця категорія чоловіків перетинає кордон як на виїзд з України, так вони і рухаються на вʼїзд в Україну. Немає виключно залишення меж України, а йде нормальне оформлення та перетин кордону на виїзд та вʼїзд також", — додав Демченко.

Нагадаємо, 8 вересня на трасі Одеса-Рені зафіксовано затори у бік Молдови. Водночас до Румунії проїзд вільний.

А 6 вересня польські мітингувальники заблокували рух вантажівок перед пунктом пропуску "Медика-Шегині".