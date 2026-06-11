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Главная Новости дня Демченко: из оккупации ежедневно возвращаются до 70 украинцев

Демченко: из оккупации ежедневно возвращаются до 70 украинцев

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 12:54
Демченко: из оккупации ежедневно возвращаются до 70 украинцев
Женщины с детьми. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что ежедневно из российской оккупации домой возвращаются около 50-70 человек. Люди могут пересечь границу, даже не имея всех необходимых документов, как это предусмотрено законодательством.

Об этом эксклюзивно Андрей Демченко рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Возвращение украинцев из оккупации

"Многие люди возвращаются с оккупированных территорий и, в частности, выбирают для себя также и направление границы с Беларусью. Хотя, собственно, пункты пропуска на этом участке границы также закрыты, как и на границе с Россией, решением правительства Украины. Но ни один гражданин Украины не может быть ограничен в праве вернуться домой", — отметил Демченко.

Сейчас большинство украинцев выбирают направление пункта пропуска "Доманово" на волынском направлении. Ежедневно домой возвращаются около 50-70 граждан.

По словам Демченко, пересечь границу можно, даже не имея достаточных документов.

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Прибывающих могут проверять правоохранители на предмет возможного взаимодействия с оккупационными властями.

В то же время поездки на территорию государства-агрессора остаются юридически не запрещенными, хотя и сопряжены с высокими рисками для безопасности.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на DeepState, в мае российские захватчики продемонстрировали самые низкие темпы продвижения на фронте с октября 2023 года. Им удалось занять около 14 квадратных километров украинской территории.

А в мае Новини.LIVE напоминали, как Россия цинично уничтожала мирных жителей в Мариуполе и как украинские защитники до последнего пытались спасти город от оккупантов.

Украина оккупация Андрей Демченко
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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