Май стал провальным для РФ: наступление теряет темп: наступление теряет темп

Российская армия в мае продемонстрировала самые низкие темпы продвижения на фронте с октября 2023 года. Несмотря на рекордное количество штурмовых действий, оккупантам удалось захватить лишь 14 квадратных километров украинской территории.

Об этом информирует Новини.LIVE, ссылаясь на аналитиков проекта DeepState.

Россия установила рекорд по количеству штурмов

По данным аналитиков, в течение мая российские войска совершили более 7 тысяч атак, что на 37,5% больше по сравнению с предыдущими месяцами. В то же время существенных результатов на фронте оккупанты не достигли.

В DeepState отметили, что по итогам месяца российская армия оккупировала лишь 14 квадратных километров украинской территории. Также отмечается, что из соображений безопасности продвижение Сил обороны Украины на карте проекта отображается с задержкой.

"Это первый месяц после Контрнаступления-2023, когда прирост оккупированной территории для россиян стал отрицательным", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения DeepState. Фото: Telegram

Аналитики также обратили внимание на ухудшение тактической эффективности российских войск. По их словам, все чаще оккупанты проводят штурмовые действия малыми группами или в одиночку.

В то же время украинские защитники улучшили реагирование на попытки проникновения российских подразделений. Поэтому противнику стало сложнее накапливать силы и закрепляться на новых позициях.

Несмотря на положительные тенденции для Сил обороны, аналитики назвали сложной ситуацию на Константиновском направлении. По их словам, перспективы для города пока остаются непростыми.

Отдельно в DeepState отметили кадровые изменения в военном руководстве Украины. В частности, положительно оцениваются назначения новых командиров и обновление командного состава на отдельных направлениях.

Новини.LIVE сообщали, что российские войска продолжают наступательные действия на Волчанском направлении, однако в последнее время все чаще действуют небольшими штурмовыми группами. После ряда неудачных масштабных атак оккупанты изменили тактику и пытаются выявлять позиции украинских военных с помощью точечных штурмов.

Новини.LIVE также отмечали, что в Беларуси заявили о якобы многочисленных попытках украинских беспилотников пересечь государственную границу в течение последней недели. В Минске утверждают, что часть дронов якобы была направлена на объекты пограничной инфраструктуры.