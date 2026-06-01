Травень став провальним для РФ: наступ втрачає темп

Російська армія у травні продемонструвала найнижчі темпи просування на фронті з жовтня 2023 року. Попри рекордну кількість штурмових дій, окупантам вдалося захопити лише 14 квадратних кілометрів української території.

Про це інформує Новини.LIVE, посилаючись на аналітиків проєкту DeepState.

Росія встановила рекорд за кількістю штурмів

За даними аналітиків, протягом травня російські війська здійснили понад 7 тисяч атак, що на 37,5% більше порівняно з попередніми місяцями. Водночас суттєвих результатів на фронті окупанти не досягли.

У DeepState зазначили, що за підсумками місяця російська армія окупувала лише 14 квадратних кілометрів української території. Також наголошується, що з міркувань безпеки просування Сил оборони України на мапі проєкту відображається із затримкою.

"Це перший місяць після Контрнаступу-2023, коли приріст окупованої території для росіян став від'ємним", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також звернули увагу на погіршення тактичної ефективності російських військ. За їхніми словами, дедалі частіше окупанти проводять штурмові дії малими групами або поодинці.

Водночас українські захисники покращили реагування на спроби проникнення російських підрозділів. Через це противнику стало складніше накопичувати сили та закріплюватися на нових позиціях.

Попри позитивні тенденції для Сил оборони, аналітики назвали складною ситуацію на Костянтинівському напрямку. За їхніми словами, перспективи для міста наразі залишаються непростими.

Окремо у DeepState відзначили кадрові зміни у військовому керівництві України. Зокрема, позитивно оцінюються призначення нових командирів та оновлення командного складу на окремих напрямках.

