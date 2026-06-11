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Головна Новини дня Демченко: з окупації щодня повертаються до 70 українців

Демченко: з окупації щодня повертаються до 70 українців

Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 12:54
Демченко: з окупації щодня повертаються до 70 українців
Жінки з дітьми. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що щодня з російської окупації додому повертаються близько 50-70 людей. Люди можуть перетнуть кордон, навіть не маючи достатніх документів, як це визначено законодавством.

Про це ексклюзивно Андрій Демченко сказав в ефірі Ранок.LIVE.

Повернення українців з окупації

"Багато людей повертаються з окупованих територій і, зокрема, обирають для себе також і напрямок кордону з Білоруссю. Хоч власне, пункти пропуску на цьому відтинку кордону, вони також зачинені, як і на кордоні з Росією рішенням уряду України. Але жоден громадянин України не може бути обмежений в праві повернутися додому", — зазначив Демченко.

Наразі більшість українців обирають напрямок пункту пропуску "Доманове" на волинському напрямку. Щодня додому повертаються близько 50-70 громадян

За словами Демченка, перетнути кордон можна, навіть не маючи достатніх документів

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Осіб, які прибувають, можуть перевіряти правоохоронці на предмет можливої взаємодії з окупаційною владою.

Водночас поїздки на територію держави-агресора залишаються юридично не забороненими, хоча й пов’язані з високими ризиками для безпеки.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на DeepState, у травні російські загарбники показали найповільніші темпи просування на фронті з жовтня 2023 року. Їм вдалося зайняти близько 14 квадратних кілометрів української території.

А у травні Новини.LIVE нагадували, як Росія цинічно винищувала цивільних у Маріуполі та як українські оборонці до останнього намагалися врятувати місто від окупантів.

Україна окупація Андрій Демченко
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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