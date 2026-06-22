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Главная Новости дня Демченко объяснил, почему на польской границе образуются очереди

Демченко объяснил, почему на польской границе образуются очереди

Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 19:08
Демченко рассказал о ситуации на границе: отказов нет, но нагрузка растет
Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко. Фото: Facebook/Андрей Демченко

Системных отказов гражданам Украины при пересечении границы с Польшей на данный момент не зафиксировано. В частности, очереди образуются из-за значительного роста пассажиропотока.

Об этом в эфире "День.LIVE" заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Новини.LIVE.

В чем причина очередей на польской границе

По словам представителя ГПСУ, нагрузка на польское направление остается одной из самых высоких, ведь около 50% всего пассажирского и транспортного потока приходится именно на эту границу.

"В то же время какой-либо системности в отказах в отношении всех украинцев, пересекающих границу с Польшей, мы не наблюдаем", — отметил Демченко.

Он также отметил, что очереди возникают преимущественно в часы пиковой нагрузки. В будние дни утром и в воскресенье утром очереди обычно минимальны:

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"Как правило, в будние дни утром, да и, собственно, в воскресенье утром также, существенных очередей на границе нет".

В то же время они формируются позже из-за повышенного спроса на пересечение границы.

Как сообщали Новини.LIVE, на западных пунктах пропуска зафиксирован заметный рост пассажиропотока — в настоящее время количество граждан, выезжающих из Украины, превышает число тех, кто возвращается. По данным пограничников, такая тенденция типична для летнего периода и связана с началом сезона отпусков, завершением учебного года и общим увеличением поездок за границу.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, с началом летнего сезона на границе с Польшей во Львовской области отмечается рост числа путешественников. По словам пресс-секретаря Западного регионального управления ГПСУ Светланы Бурды, в течение лета пассажиропоток на западной границе может увеличиться примерно на 20%.

ГПСУ выезд за границу Андрей Демченко
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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