Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Демченко пояснив, чому на польському кордоні виникають черги

Демченко пояснив, чому на польському кордоні виникають черги

Ua ru
Дата публікації: 22 червня 2026 19:08
Демченко розповів про ситуацію на кордоні: відмов немає, але зростає навантаження
Речник ДПСУ Андрій Демченко. Фото: Facebook/Андрій Демченко

Системних відмов громадянам України під час перетину кордону з Польщею наразі не зафіксовано. Зокрема, черги формуються через значне зростання пасажиропотоку.

Про це в ефірі "День.LIVE" заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Новини.LIVE.

У чому причина черг на польському кордоні

За словами речника ДПСУ, навантаження на польський напрямок залишається одним із найвищих, адже близько 50% усього пасажирського та транспортного потоку припадає саме на цей кордон.

"В той же час, якоїсь системності щодо відмов для загалом всіх українців, які перетинають кордон з Польщею, ми не спостерігаємо", — зазначив Демченко.

Він також пояснив, що черги виникають переважно в години пікового навантаження. У будні ж дні зранку та в неділю вранці черги зазвичай мінімальні:

Читайте також:

"Як правило, в будні дні зранку, та й, власне, в неділю зранку також, суттєвих черг на кордоні немає".

Водночас вони формуються пізніше через підвищений попит на перетин.

Як повідомляли "Новини.LIVE", на західних пунктах пропуску зафіксовано помітне зростання пасажиропотоку — наразі кількість громадян, які виїжджають з України, перевищує число тих, хто повертається. За даними прикордонників, така тенденція є типовою для літнього періоду та пов’язана з початком сезону відпусток, завершенням навчального року і загальним збільшенням поїздок за кордон.

Як писали "Новини.LIVE" раніше, з початком літнього сезону на кордоні з Польщею у Львівській області фіксується зростання кількості мандрівників. За словами речниці Західного регіонального управління ДПСУ Світлани Бурди, протягом літа пасажиропотік на західному кордоні може збільшитися приблизно на 20%.

ДПСУ виїзд за кордон Андрій Демченко
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації