Демченко розповів про ситуацію на кордоні: відмов немає, але зростає навантаження

Речник ДПСУ Андрій Демченко. Фото: Facebook/Андрій Демченко

Системних відмов громадянам України під час перетину кордону з Польщею наразі не зафіксовано. Зокрема, черги формуються через значне зростання пасажиропотоку.

Про це в ефірі "День.LIVE" заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Новини.LIVE.

У чому причина черг на польському кордоні

За словами речника ДПСУ, навантаження на польський напрямок залишається одним із найвищих, адже близько 50% усього пасажирського та транспортного потоку припадає саме на цей кордон.

"В той же час, якоїсь системності щодо відмов для загалом всіх українців, які перетинають кордон з Польщею, ми не спостерігаємо", — зазначив Демченко.

Він також пояснив, що черги виникають переважно в години пікового навантаження. У будні ж дні зранку та в неділю вранці черги зазвичай мінімальні:

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"Як правило, в будні дні зранку, та й, власне, в неділю зранку також, суттєвих черг на кордоні немає".

Водночас вони формуються пізніше через підвищений попит на перетин.

Як повідомляли "Новини.LIVE", на західних пунктах пропуску зафіксовано помітне зростання пасажиропотоку — наразі кількість громадян, які виїжджають з України, перевищує число тих, хто повертається. За даними прикордонників, така тенденція є типовою для літнього періоду та пов’язана з початком сезону відпусток, завершенням навчального року і загальним збільшенням поїздок за кордон.

Як писали "Новини.LIVE" раніше, з початком літнього сезону на кордоні з Польщею у Львівській області фіксується зростання кількості мандрівників. За словами речниці Західного регіонального управління ДПСУ Світлани Бурди, протягом літа пасажиропотік на західному кордоні може збільшитися приблизно на 20%.